Фінансові новини
- |
- 14.10.25
- |
- 03:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський розповів про шляхи фінансування Tomahawk, якщо США погодять поставку
20:07 13.10.2025 |
Президент Володимир Зеленський розповів про шляхи, якими може фінансуватися постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk, якщо США схвалять передачу.
Про це він сказав під час спільної пресконференції із главою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві, передає кореспондентка "Європейської правди".
Зеленський розповів, що в України наразі є "непогані варіанти", які могли б фінансувати потенційне постачання американських крилатих ракет Tomahawk: "репараційна позика", коштом російських заморожених активів, ініціатива НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) щодо закупівлі американської зброї для потреб України, або "мегаугода".
"Про кількість (ракет Tomahawk, - Ред.) і про можливості поки що говорити рано. Хоча, скажу відверто, я поділився з президентом Трампом нашим баченням вже. Але деякі такі речі, напевно, не для телефонної розмови, тому ми зустрінемось з ним", - зазначив президент.
Щодо заморожених активів, Зеленський наголосив, що це питання, яке "треба ще вирішити".
"Більшість лідерів позитивно дивляться на цей механізм, але це, якщо буде це спочатку політичне рішення. Ви ж знаєте, як в політиці це буває: спочатку політичне рішення, а потім вже завантаження всіх інших механізмів. А тут треба вирішувати швидше", - додав він.
Каллас, своєю чергою, наголосила, що Україна найкраще знає, що їй потрібно.
"Чи це Patriot, чи це Tomahawk: не нам, а Україні вирішувати, що їй насправді потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні з цими потребами, і тому ми також обговорюємо різні ініціативи", - наголосила вона.
Нагадаємо, 12 жовтня Зеленський вдруге за два дні мав телефонну розмову з президентом США. Після неї він заявив, що Росія боїться можливої передачі Україні американських ракет Tomahawk.
Трамп сказав, що може повідомити очільнику Кремля Владіміру Путіну про можливість передачі Україні Tomahawk, якщо війна не буде врегульована найближчим часом.
Після цього заступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медведєв у звичній для російських посадовців хамській манері відповів на цю заяву Трампа.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу
|Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом
|ЗМІ: Трамп може прийняти Зеленського 17 жовтня
|Рада ЄС схвалила нову торговельну угоду з Україною
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В ЄС вважають, що тільки використання заморожених активів РФ дасть змогу стабільно фінансувати Україну - ЗМІ
|У НАТО повідомили план міністерської зустрічі і засідання формату «Рамштайн»
|В Україні сформують додаткові гелікоптерні групи для захисту від дронів — Зеленський
|Зеленський розповів про шляхи фінансування Tomahawk, якщо США погодять поставку
|Зеленський підтвердив нову зустріч із Трампом
|Питання «репараційного кредиту» для України розглянуть на саміті ЄС 23 жовтня
Бізнес
|Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто
|У США винайшли практично незнищенну металеву піну для ядерних реакторів та інших екстремальних умов
|Reuters: За найменших зусиль Маск отримає від Tesla більше, ніж вісім найуспішніших CEO світу разом
|Кіностудія Fox інвестувала в українську компанію Holywater
|Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A
|Ілон Маск погодився врегулювати позов на $128 млн від колишніх керівників Twitter
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ