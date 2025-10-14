Авторизация

Питання «репараційного кредиту» для України розглянуть на саміті ЄС 23 жовтня

 

Лідери Євросоюзу на саміті 23 жовтня обговорять посилення підтримки України, зокрема і коштом заморожених активів РФ. Про це повідомив голова Євроради Антоніу Кошта в офіційному запрошенні 13 жовтня.

"Росія продовжує свої невпинні атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру України. Ми обговоримо, як посилити нашу підтримку України, а саме - підтвердимо наше зобов'язання надавати фінансову підтримку країні протягом наступних років та розглянемо можливі варіанти, засновані на знерухомлених активах Росії", - заявив він.

Окрім цього, лідери обговорять посилення тиску на Росію.

"Росія платить високу та зростаючу економічну ціну за свою агресію, і ми підведемо підсумки наших зусиль щодо подальшого посилення тиску на неї. Як підтримка України, так і тиск на Росію залишаються двома необхідними умовами для досягнення справедливого та міцного миру", - заявив він.

На початку дискусії щодо України виступить президент України Володимир Зеленський.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

