14.10.25
03:17
RSS
мапа сайту
Питання «репараційного кредиту» для України розглянуть на саміті ЄС 23 жовтня
19:29 13.10.2025 |
Лідери Євросоюзу на саміті 23 жовтня обговорять посилення підтримки України, зокрема і коштом заморожених активів РФ. Про це повідомив голова Євроради Антоніу Кошта в офіційному запрошенні 13 жовтня.
"Росія продовжує свої невпинні атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру України. Ми обговоримо, як посилити нашу підтримку України, а саме - підтвердимо наше зобов'язання надавати фінансову підтримку країні протягом наступних років та розглянемо можливі варіанти, засновані на знерухомлених активах Росії", - заявив він.
Окрім цього, лідери обговорять посилення тиску на Росію.
"Росія платить високу та зростаючу економічну ціну за свою агресію, і ми підведемо підсумки наших зусиль щодо подальшого посилення тиску на неї. Як підтримка України, так і тиск на Росію залишаються двома необхідними умовами для досягнення справедливого та міцного миру", - заявив він.
На початку дискусії щодо України виступить президент України Володимир Зеленський.
