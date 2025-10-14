Фінансові новини
Топделегація України вилетіла на переговори до США
16:05 13.10.2025 |
Українська делегація на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко вирушила на перемовини до Сполучених Штатів.
Як інформує "Європейська правда", про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у своїх соцмережах.
Єрмак написав, що делегація, "очолювана прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим" прямує до Вашингтона.
Раніше анонсували, що у складі делегації - також сам Єрмак та уповноважений із санкційної політики Владислав Власюк.
"На порядку денному - конкретні цілі, озвучені президентом Зеленським: оборона - зміцнення нашої ППО та ударних можливостей; енергетика - зміцнення стійкості перед зимою; санкції - новий тиск на агресора. Кінцева мета - незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни", - деталізував Андрій Єрмак.
Президент України Володимир Зеленський, анонсуючи візит, розповів, що планують говорити також про використання заморожених активів РФ на користь України.
