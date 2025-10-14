Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Топделегація України вилетіла на переговори до США

 

Українська делегація на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко вирушила на перемовини до Сполучених Штатів.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у своїх соцмережах.

Єрмак написав, що делегація, "очолювана прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим" прямує до Вашингтона.

Раніше анонсували, що у складі делегації - також сам Єрмак та уповноважений із санкційної політики Владислав Власюк.

"На порядку денному - конкретні цілі, озвучені президентом Зеленським: оборона - зміцнення нашої ППО та ударних можливостей; енергетика - зміцнення стійкості перед зимою; санкції - новий тиск на агресора. Кінцева мета - незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни", - деталізував Андрій Єрмак.

Президент України Володимир Зеленський, анонсуючи візит, розповів, що планують говорити також про використання заморожених активів РФ на користь України.

Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6102
  0,0075
 0,02
EUR
 1
 48,1347
  0,0253
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,00 0,00 41,7100  0,00 0,00
EUR 48,2500  0,02 0,04 48,2800  0,01 0,02

Бізнес