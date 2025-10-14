Топделегація України вилетіла на переговори до США

Українська делегація на чолі з прем'єркою Юлією Свириденко вирушила на перемовини до Сполучених Штатів.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у своїх соцмережах.

Єрмак написав, що делегація, "очолювана прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим" прямує до Вашингтона.

Раніше анонсували, що у складі делегації - також сам Єрмак та уповноважений із санкційної політики Владислав Власюк.

"На порядку денному - конкретні цілі, озвучені президентом Зеленським: оборона - зміцнення нашої ППО та ударних можливостей; енергетика - зміцнення стійкості перед зимою; санкції - новий тиск на агресора. Кінцева мета - незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни", - деталізував Андрій Єрмак.

Президент України Володимир Зеленський, анонсуючи візит, розповів, що планують говорити також про використання заморожених активів РФ на користь України.