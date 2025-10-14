Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рютте: В рамках PURL Україні вже поставлено американського військового обладнання на $2 млрд

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що в рамках ініціативи PURL з постачання Україні необхідного військового американського обладнання за рахунок союзників Києву вже поставлено обладнання на $2 млрд.

Про це він повідомив у понеділок в Любляні, виступаючи на Парламентській асамблеї НАТО.

"На саміті (НАТО в Гаазі) ми підтвердили незмінну підтримку України з боку НАТО, щоб вона могла захищатися від Росії сьогодні, була в сильній позиції для будь-яких мирних переговорів і була здатна стримувати будь-яку російську агресію в майбутньому. А після саміту НАТО започаткувало нову ініціативу на підтримку України - Список пріоритетних вимог для України, або PURL. Це постачання необхідного летального та нелетального військового спорядження, яке можуть надати Україні лише США, за рахунок союзників. Два мільярди доларів обладнання вже було передано таким чином. Це не лише допомагає Україні залишатися в боротьбі, а й рятує життя", - розповів Рютте.

Наголосивши, що це було зроблено лише за два місяці дії PURL, він висловив переконання, що "незабаром буде більше". "Щодо збільшення інвестицій у оборону, виробництва та підтримки України, я розраховую на всіх вас, як парламентарів, донести свою думку до громадськості та заохотити ваші уряди дотримуватися своїх зобов'язань. Ви всі відіграєте життєво важливу роль у забезпеченні безпеки мільярда членів НАТО. І я хочу подякувати вам за все, що ви робите для цього", - попросив генсек НАТО парламентарів.

Ініціатива PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - заснована США та іншими членами НАТО для постачання Україні зброї з переліку пріоритетних потреб. Ініціатива надає можливість країнам-членам НАТО фінансувати закупівлю озброєння у США для подальшої передачі Україні.

Передбачається, що Україна надаватиме партнерам запити, на підставі яких формуватиметься пріоритетний список озброєння та боєприпасів. Цей список після затвердження Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR) фінансується країнами-членами Альянсу чи іншими партнерами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6102
  0,0075
 0,02
EUR
 1
 48,1347
  0,0253
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,00 0,00 41,7100  0,00 0,00
EUR 48,2500  0,02 0,04 48,2800  0,01 0,02

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес