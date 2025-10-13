Фінансові новини
- 13.10.25
- 14:28
RSS
мапа сайту
ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас
14:19 13.10.2025 |
Європейський Союз вже мобілізував 800 млн євро на зимову підтримку України та планує виділення ще 100 млн євро, повідомила високий представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас.
"Європейський Союз вже мобілізував 800 мільйонів євро на підтримку України цієї зими. Ми працюємо над виділенням додаткових 100 мільйонів євро на генератори, укриття та спорядження для захисту від негоди", - сказала вона на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у понеділок.
Окремо Каллас наголосила, що Росія "зруйнувала будь-яку надію на швидке укладення миру", і ЄС планує підтримку України в довгостроковій перспективі.
Глава європейської дипломатії нагадала, що Європейський Союз анонсував виділення EUR2 млрд на дрони для України.
"Оскільки російська війна затягується, ми повинні використовувати всі можливості для фінансової підтримки України", - зазначила вона.
