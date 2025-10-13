Фінансові новини
- |
- 13.10.25
- |
- 14:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС виділяє 10 млн євро на створення спецтрибуналу та ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей - Каллас
13:39 13.10.2025 |
Глава європейської дипломатії Кая Каллас оголосила про виділення перших 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів Росії, а також ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей та жертв сексуального насильства.
"Сьогодні я також можу оголосити про виділення перших 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів Росії", - сказала вона на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у понеділок.
Каллас нагадала, що у травні у Львові відбулася зустріч міністрів закордонних справ ЄС щодо запуску роботу цього трибуналу.
"Російські лідери несуть відповідальність за цю війну, і якби не було злочину агресії, не було б і подальших злочинів чи звірств. Тому ніхто не повинен залишитися без покарання за скоєні злочини", - наголосила Каллас.
Окремо вона зазначила , що депортація Росією українських дітей і сексуальне насильство - це " одні з найтемніших сторінок війни, розв'язаної Росією".
"Сьогодні ми виділяємо ще 6 мільйонів євро на підтримку догляду за дітьми, депортованими Росією, та жертвами сексуального насильства.
Це допоможе забезпечити належну турботу для жертв цих злочинів", - повідомила Каллас.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС
ТОП-НОВИНИ
|Трамп пригрозив Путіну наданням Tomahawk Україні, якщо війна не завершиться
|Зеленській цими вихідними двічі розмовляв із Трампом
|FT: США вже кілька місяців допомагають Україні бити по російських нафтопереробних заводах
|Дрони СБУ 11 жовтня завдали удару по НПЗ у Башкортостані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас
|ЄС виділяє 10 млн євро на створення спецтрибуналу та ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей - Каллас
|Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС
|Шмигаль обговорив з міністеркою співробітництва ОАЕ спільні проєкти для додаткових інвестицій
|Україна і Британія створять групу, яка координуватиме спільні проєкти у сфері технологій для поля бою
|Сирський: ППО в Україні демонструє ефективність на 74%
|Масштабна пожежа на нафтобазі у Феодосії: безпілотники вразили об'єкт в окупованому Криму
Бізнес
|Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A
|Ілон Маск погодився врегулювати позов на $128 млн від колишніх керівників Twitter
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ
|Компанія Deloitte наконсультувала уряд Австралії на $290 000 з «галюцинаціями» ШІ та має повернути гроші
|Qualcomm купила Arduino та представила одноплатний міні-ПК
|Bloomberg: Роналду став першим футболістом-мільярдером
|Нобелівську премію з хімії 2025 року вручили за розробку металоорганічних каркасів