НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС виділяє 10 млн євро на створення спецтрибуналу та ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей - Каллас

 

Глава європейської дипломатії Кая Каллас оголосила про виділення перших 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів Росії, а також ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей та жертв сексуального насильства.

"Сьогодні я також можу оголосити про виділення перших 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів Росії", - сказала вона на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у понеділок.

Каллас нагадала, що у травні у Львові відбулася зустріч міністрів закордонних справ ЄС щодо запуску роботу цього трибуналу.

"Російські лідери несуть відповідальність за цю війну, і якби не було злочину агресії, не було б і подальших злочинів чи звірств. Тому ніхто не повинен залишитися без покарання за скоєні злочини", - наголосила Каллас.

Окремо вона зазначила , що депортація Росією українських дітей і сексуальне насильство - це " одні з найтемніших сторінок війни, розв'язаної Росією".

"Сьогодні ми виділяємо ще 6 мільйонів євро на підтримку догляду за дітьми, депортованими Росією, та жертвами сексуального насильства.

Це допоможе забезпечити належну турботу для жертв цих злочинів", - повідомила Каллас.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,10 0,24 41,6000  0,11 0,26
EUR 48,1800  0,05 0,10 48,2100  0,06 0,12

