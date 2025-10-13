Фінансові новини
- |
- 13.10.25
- |
- 12:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сирський: ППО в Україні демонструє ефективність на 74%
10:51 13.10.2025 |
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що протиповітряна оборона України демонструє ефективність на рівні близько 74%, але потрібні додаткові зусилля для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури та логістики.
Про це Сирський повідомив у соціальних мережах.
Він зазначив, що за останній місяць російська армія збільшила кількість застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза, і додав, що «попереду нас чекають нові випробування».
Ситуація на фронті
За словами Сирського, оперативна ситуація на фронті залишається складною. Сили оборони України зосереджують основні зусилля на стримуванні противника та стабілізації ситуації на загрозливих напрямках, насамперед Лиманському, Покровському, Добропільському, Новопавлівському. Протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тисячі людей.
Він також зауважив, що зараз триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку.
Удари по рф
Головнокомандувач ЗСУ заявив про успіхи в реалізації програми DeepStrike. За його словами, у вересні дрони завдали 70 уражень по території рф. Удари зосереджують на знищенні виробництва пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин та інших частин російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема перероблення нафти в росії зменшили на 21%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС
ТОП-НОВИНИ
|Трамп пригрозив Путіну наданням Tomahawk Україні, якщо війна не завершиться
|Зеленській цими вихідними двічі розмовляв із Трампом
|FT: США вже кілька місяців допомагають Україні бити по російських нафтопереробних заводах
|Дрони СБУ 11 жовтня завдали удару по НПЗ у Башкортостані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС
|Шмигаль обговорив з міністеркою співробітництва ОАЕ спільні проєкти для додаткових інвестицій
|Україна і Британія створять групу, яка координуватиме спільні проєкти у сфері технологій для поля бою
|Сирський: ППО в Україні демонструє ефективність на 74%
|Масштабна пожежа на нафтобазі у Феодосії: безпілотники вразили об'єкт в окупованому Криму
|Трамп: США не постачають Україні зброю, її купує НАТО
Бізнес
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ
|Компанія Deloitte наконсультувала уряд Австралії на $290 000 з «галюцинаціями» ШІ та має повернути гроші
|Qualcomm купила Arduino та представила одноплатний міні-ПК
|Bloomberg: Роналду став першим футболістом-мільярдером
|Нобелівську премію з хімії 2025 року вручили за розробку металоорганічних каркасів
|Google платитиме до $30 000 за виявлення багів у штучному інтелекті
|Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп