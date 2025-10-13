Авторизация

Сирський: ППО в Україні демонструє ефективність на 74%

10:51 13.10.2025 |

Політика

 

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що протиповітряна оборона України демонструє ефективність на рівні близько 74%, але потрібні додаткові зусилля для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури та логістики.

Про це Сирський повідомив у соціальних мережах.

Він зазначив, що за останній місяць російська армія збільшила кількість застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза, і додав, що «попереду нас чекають нові випробування».

Ситуація на фронті

За словами Сирського, оперативна ситуація на фронті залишається складною. Сили оборони України зосереджують основні зусилля на стримуванні противника та стабілізації ситуації на загрозливих напрямках, насамперед Лиманському, Покровському, Добропільському, Новопавлівському. Протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тисячі людей.

Він також зауважив, що зараз триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку.

Удари по рф

Головнокомандувач ЗСУ заявив про успіхи в реалізації програми DeepStrike. За його словами, у вересні дрони завдали 70 уражень по території рф. Удари зосереджують на знищенні виробництва пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин та інших частин російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема перероблення нафти в росії зменшили на 21%.
За матеріалами: hromadske.ua
 

