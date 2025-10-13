Масштабна пожежа на нафтобазі у Феодосії: безпілотники вразили об'єкт в окупованому Криму

У ніч на 13 жовтня в тимчасово окупованому українському місті Феодосія, що в Криму, пролунали вибухи. Безпілотники атакували місцеву нафтобазу, внаслідок чого на об'єкті виникла масштабна пожежа, полум'я від якої було видно за кілька кілометрів.

Джерело: гауляйтер Криму Сергій Аксьонов, Telegram-канал "Крымский ветер"

Деталі: У ніч на неділю в районі міста Феодосія було чути звуки вибухів та роботу засобів протиповітряної оборони. Згодом стало відомо про ураження нафтобази.

Призначений Росією "глава" Криму підтвердив факт атаки, заявивши, що "ворожий БпЛА атакував нафтобазу у Феодосії", внаслідок чого виникло загоряння. Він також стверджує, що російська ППО нібито збила понад 20 безпілотників.

Водночас у соціальних мережах та місцевих Telegram-каналах почали масово з'являтися відео, на яких зафіксована потужна пожежа. На кадрах видно величезний стовп вогню та густий чорний дим, що піднімається над об'єктом. Очевидці повідомляли, що зарево від пожежі було видно з різних районів міста та його околиць.

Крім інформації про влучання в нафтобазу, Telegram-канал "Supernova+" також повідомив про можливу пожежу на одній з автозаправних станцій у цьому ж районі. Наразі деталі цього інциденту та ступінь пошкоджень інфраструктури уточнюються.