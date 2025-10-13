Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Масштабна пожежа на нафтобазі у Феодосії: безпілотники вразили об'єкт в окупованому Криму

 

У ніч на 13 жовтня в тимчасово окупованому українському місті Феодосія, що в Криму, пролунали вибухи. Безпілотники атакували місцеву нафтобазу, внаслідок чого на об'єкті виникла масштабна пожежа, полум'я від якої було видно за кілька кілометрів.

Джерело: гауляйтер Криму Сергій Аксьонов, Telegram-канал "Крымский ветер"

Деталі: У ніч на неділю в районі міста Феодосія було чути звуки вибухів та роботу засобів протиповітряної оборони. Згодом стало відомо про ураження нафтобази.

Призначений Росією "глава" Криму підтвердив факт атаки, заявивши, що "ворожий БпЛА атакував нафтобазу у Феодосії", внаслідок чого виникло загоряння. Він також стверджує, що російська ППО нібито збила понад 20 безпілотників.

Водночас у соціальних мережах та місцевих Telegram-каналах почали масово з'являтися відео, на яких зафіксована потужна пожежа. На кадрах видно величезний стовп вогню та густий чорний дим, що піднімається над об'єктом. Очевидці повідомляли, що зарево від пожежі було видно з різних районів міста та його околиць.

Крім інформації про влучання в нафтобазу, Telegram-канал "Supernova+" також повідомив про можливу пожежу на одній з автозаправних станцій у цьому ж районі. Наразі деталі цього інциденту та ступінь пошкоджень інфраструктури уточнюються.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,10 0,24 41,6000  0,11 0,26
EUR 48,1800  0,05 0,10 48,2100  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес