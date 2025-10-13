Трамп: США не постачають Україні зброю, її купує НАТО

Сполучені Штати самі не відправляють Україні жодної зброї. Вони відправляють її в НАТО, і НАТО за неї платить.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера журналістам на борту Air Force One.

Він зазначив, що така схема поставок є "великою різницею між Байденом і Трампом", оскільки Байден дав Україні зброї на 350 млн доларів, а "ми - ні".

"Ми їм (українцям. - ред.) нічого не дали, але ми надали їм повагу, і дещо ще, якщо чесно. Отже, ми говорили про зброю: зброя відправляється в НАТО, а НАТО потім надсилає нам чек. Вони платять нам за інформацію, і їм (українцям. - ред.) буде потрібно більше зброї, і ми розглядаємо можливість це зробити", - сказав Трамп.

Президент зазначив, що США "також потрібна зброя" і тому "ми не можемо віддавати так багато зброї, що в нас самих її не буде", адже "ніколи не знаєш, що може трапитися".

За словами Трампа, він мав дуже гарну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у суботу 11 жовтня та вранці в неділю 12 жовтня.

У контексті переговорів, глава Білого дому заявив, що українцям дуже потрібні системи Patriot і вони хотіли б мати ракети Tomahawk, однак передача таких ракет призведе до нового етапу ескалації.

Військова допомога США для України

У п'ятницю, 10 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на передачу США вчасно обіцяних президентом Трампом 10 систем Patriot. Вони здатні збивати балістичні ракети "Іскандер-М" і "Кинджал", якими Росія обстрілює Україну.

Крім того, Україна веде зі США переговори про передачу далекобійних крилатих ракет Tomahawk, які здатні ефективно вражати цілі в глибокому тилу Росії.

За словами Зеленського, для ракет цього типу вже намічено цілі для ударів на території РФ.

Трамп заявив про готовність передати Україні Tomahawk, але для початку він обговорить це питання з російським диктатором Володимиром Путіним.