Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Технічні обговорення щодо можливості передачі Україні ракет Tomahawk тривають - МЗС

 

Українська і американська команди продовжують вести діалог стосовно можливості передачі Україні крилатих ракет Tomahawk, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Ми чуємо і вітаємо позитивні сигнали з боку США і президента щодо можливості надання цієї дуже потужної зброї (йдеться про Tomahawk - ІФ-У) ", - сказав він на брифінгу в Києві в п'ятницю.

Тихий нагадав, що ще до останньої зустрічі лідерів Україна підіймала питання щодо можливості передачі Tomahawk, але тоді була негативна відповідь.

"Зараз такої відповіді немає. Натомість Є дуже детальне та активне обговорення з приводу можливості надання цих ракет...Зараз українська і американська команди працюють над тим, щоб узгодити всі ці деталі, проговорювати ці всі нюанси, в яких формах, в яких комплектаціях, які з цих ракет можуть бути надані Україні", - наголосив речник.

Окремо він додав, що Україна також бачить "різноманітні реакції з боку Росії на цю тему, бо йдеться про дуже потужну зброю".

Як повідомлялося, питання щодо можливості передачі ракет Tomahawk Україні підіймалося президентом Володимиром Зеленським на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2025 року.

7 жовтня президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналіста, чи він вже вирішив, чи постачати ракети "Tomahawk" Україні, відповів: "Так, я вже приблизно прийняв рішення". Він зазначив, що перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані.

8 жовтня під час зустрічі із журналістами Володимир Зеленський повідомив, що президент США Трамп на їхніх останніх переговорах заявив, що Америка буде працювати на технічному рівні і буде розглядати можливість щодо посилення далекобійності України.

За його словами, одна з можливостей, яка може посилити Україну - це ракета Tоmahawk. Він наголосив, що всі такі речі можуть посилити Україну і змусити росіян "бути тверезими". "Трішечки протверезити, сісти за стіл перемовин. І якщо буде припинення вогню, то сам цей факт, як я сказав, впливатиме на можливість домовитися потім, мати план. Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях", - зазначив президент України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,17 0,41 41,7100  0,17 0,41
EUR 48,2300  0,09 0,19 48,2700  0,09 0,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес