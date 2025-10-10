Фінансові новини
- 10.10.25
- 16:19
- RSS
- мапа сайту
У Британії розповіли про підготовку спільного з Україною виробництва дронів-перехоплювачів
16:00 10.10.2025
Проєкт зі спільного виробництва дронів-перехоплювачів Україною та Британією перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований у найближчі місяці.
Про це агентству Bloomberg розповів британський державний міністр з питань оборонної готовності та промисловості Люк Поллард, пише "Європейська правда".
Україна та Британія планують розпочати спільне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з роями дронів типу "Шахед". За словами Полларда, проєкт під назвою Octopus наразі перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований у найближчі місяці.
"Дуже скоро ми будемо виробляти близько 2000 дронів (перехоплювачів) на місяць і спеціально відправляти їх в Україну, щоб вони могли бути використані для перехоплення російських дронів", - сказав Поллард агентству в кулуарах Форуму оборонної промисловості в Києві.
Поллард зазначив, що виробництво дронів-перехоплювачів спочатку буде розташоване у Великій Британії і організоване достатньо гнучко, щоб реагувати на мінливі потреби на полі бою.
"Велика Британія є видатним лідером у галузі досліджень і розробок та передового виробництва, тому ми можемо додати те, чого наші українські друзі не мають у цьому відношенні", - сказав Поллард.
За словами Полларда, Британія планує й інші проєкти з Україною, зокрема виробництво плануючих бомб.
"Ми починаємо з безпілотників з очевидних причин. Але загалом Україна є для нас важливим партнером у створенні технологій, необхідних для стримування Росії та переозброєння Європи", - сказав він.
