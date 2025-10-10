Сирський про DeepStrike: У вересні було 70 ударів по РФ

Протягом вересня Збройні сили України (ЗСУ) завдали 70 далекобійних ударів по території РФ, уразивши, зокрема, об'єкти російського військово-промислового комплексу (ВПК). Про це у п'ятницю, 10 жовтня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи успіхи реалізації далекобійної програми України DeepStrike.

"Минулого місяця кількість уражень по території РФ довели до 70. Нищимо в країні-агресорі виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інші складові російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема переробку нафти в Росії зменшено на 21 відсоток", - вказав він.

Сирський: Контрнаступ ЗСУ дозволяє відкидати війська РФ

Тим часом оперативна ситуація у зоні бойових дій залишається складною, констатував Сирський.

За його словами, Сили оборони України зосереджують основні зусилля на стримуванні військ РФ і стабілізації обстановки на загрозливих напрямках, насамперед Лиманському, Покровському, Добропільському, Новопавлівському, та завдають їм значних втрат.

"Наша оборона - активна. Триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку. Завдяки успішним діям підрозділів Десантно-штурмових військ, штурмових полків, інших частин Сил оборони вдається зупиняти й відкидати противника, який планував на початку осені захопити територію всієї Донецькоі області", - повідомив головком ЗСУ.

Водночас війська РФ за місяць збільшили число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза.

Попри те, що українська протиповітряна оборона (ППО) демонструє здатність збивати близько 74 відсотків повітряних цілей, Силам оборони доведеться докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики, наголосив Сирський.

Наразі прискорюється робота зі створення нового роду військ - безпілотних систем ППО у складі Повітряних сил ЗСУ. Також триває процес вдосконалення системи штурмових військ і формується командування кіберсил, додав Сирський.

Нагадаємо, наприкінці вересня Сирський повідомляв, що за допомогою DeepStrike Україна за неповні два місяці уразила 85 важливих об'єктів на території Росії. 33 з них - воєнні цілі: бази, склади, арсенали, аеродроми, авіація на стоянках. Ще 52 - це об'єкти ВПК: підприємства, що виготовляють зброю, боєприпаси, бойові частини, двигуни, ракетне паливо, дрони.

Результатом таких ударів углиб російської території стала паливна криза в РФ, яка безпосередньо впливає на логістику та забезпечення її армії. Крім того, за словами Сирського, можливості російського ВПК істотно знижені, і це відображається на тому, що відбувається на полі бою.