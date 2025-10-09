Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада врегулювала перебування 6 суден українського флоту у Британії і Туреччині

 

Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт про схвалення Указу Президента "Про направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, законодавча ініціатива №14059 підтримана 282 голосами.

Згідно з документом, передбачається, зокрема, направити до Турецької Республіки корвет Військово-Морських сил ЗСУ "Гетьман Іван Мазепа" зі штатним екіпажем загальною чисельністю до 106 військовослужбовців.

До Великої Британії та Північної Ірландії передбачається направити протимінні кораблі "Черкаси", "Чернігів", "Маріуполь", "Мелітополь" і "Генічеськ" (штатний екіпаж кожного чисельністю до 39 військовослужбовців), а також управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії ВМС ЗСУ у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Зазначається, що це забезпечить здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісност, а також сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від країн-партнерів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1247  0,12 0,29 41,6628  0,15 0,37
EUR 48,0116  0,12 0,25 48,6447  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,04 0,10 41,5400  0,04 0,10
EUR 48,1400  0,11 0,23 48,1800  0,10 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес