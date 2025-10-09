Фінансові новини
Рада врегулювала перебування 6 суден українського флоту у Британії і Туреччині
23:02 09.10.2025 |
Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт про схвалення Указу Президента "Про направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав".
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, законодавча ініціатива №14059 підтримана 282 голосами.
Згідно з документом, передбачається, зокрема, направити до Турецької Республіки корвет Військово-Морських сил ЗСУ "Гетьман Іван Мазепа" зі штатним екіпажем загальною чисельністю до 106 військовослужбовців.
До Великої Британії та Північної Ірландії передбачається направити протимінні кораблі "Черкаси", "Чернігів", "Маріуполь", "Мелітополь" і "Генічеськ" (штатний екіпаж кожного чисельністю до 39 військовослужбовців), а також управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії ВМС ЗСУ у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.
Зазначається, що це забезпечить здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісност, а також сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від країн-партнерів.
