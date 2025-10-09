Зеленський: Україна номінує Трампа на «Нобеля» за умови

Президент Володимир Зеленський не виключає, що Україна може номінувати президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Для цього він має сприяти припиненню вогню, заявив глава держави на зустрічі з журналістами, передають українські ЗМІ в четвер, 9 жовтня.

"Якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, - так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України", - цитує Зеленського "Радіо Свобода".

Раніше народні депутати Анна Скороход і Микола Тищенко закликали Верховну Раду підтримати звернення до Нобелівського комітету для висунення Трампа. Нардеп від "Слуги народу" Олександр Мережко також висував Трампа, але відкликав номінацію у червні через втрату віри в його мирні зусилля.

Зеленський: Трамп не відмовив у Tomahawk, як зробив Байден

Крім того, Зеленський на зустрічі заявив, що Трамп не відмовив і не дав згоду щодо надання крилатих ракет Tomahawk, а пообіцяв вивчити запит на технічному рівні, пише "Лівий берег". За його словами, таке ж прохання Зеленський адресував попередній адміністрації Джо Байдена, утім отримав відмову.

"Це зараз важливий сигнал - посилення України всіма можливостями. А це одна з таких можливостей, яка для мене важлива, - "томагавки". Всі такі речі можуть посилити Україну і змусити рускіх бути тверезими. Трішечки протверезити, сісти за стіл перемовин", - наголосив він.

На його думку, у разі досягнення припинення вогню, буде змога домовитися про мирну угоду. "Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях", - заявив Зеленський.

Днями Трамп заявив, що майже ухвалив рішення щодо потенційного надання ракет Tomahawk Україні, проте уточнив, що мусить знати, як саме їх використовуватимуть. У Росії позитивне рішення щодо цього розцінять як "якісну зміну обстановки" та застерігають США від його ухвалення.