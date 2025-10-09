Фінансові новини
Зеленський: Україна номінує Трампа на «Нобеля» за умови
14:28 09.10.2025 |
Президент Володимир Зеленський не виключає, що Україна може номінувати президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Для цього він має сприяти припиненню вогню, заявив глава держави на зустрічі з журналістами, передають українські ЗМІ в четвер, 9 жовтня.
"Якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, - так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України", - цитує Зеленського "Радіо Свобода".
Раніше народні депутати Анна Скороход і Микола Тищенко закликали Верховну Раду підтримати звернення до Нобелівського комітету для висунення Трампа. Нардеп від "Слуги народу" Олександр Мережко також висував Трампа, але відкликав номінацію у червні через втрату віри в його мирні зусилля.
Зеленський: Трамп не відмовив у Tomahawk, як зробив Байден
Крім того, Зеленський на зустрічі заявив, що Трамп не відмовив і не дав згоду щодо надання крилатих ракет Tomahawk, а пообіцяв вивчити запит на технічному рівні, пише "Лівий берег". За його словами, таке ж прохання Зеленський адресував попередній адміністрації Джо Байдена, утім отримав відмову.
"Це зараз важливий сигнал - посилення України всіма можливостями. А це одна з таких можливостей, яка для мене важлива, - "томагавки". Всі такі речі можуть посилити Україну і змусити рускіх бути тверезими. Трішечки протверезити, сісти за стіл перемовин", - наголосив він.
На його думку, у разі досягнення припинення вогню, буде змога домовитися про мирну угоду. "Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях", - заявив Зеленський.
Днями Трамп заявив, що майже ухвалив рішення щодо потенційного надання ракет Tomahawk Україні, проте уточнив, що мусить знати, як саме їх використовуватимуть. У Росії позитивне рішення щодо цього розцінять як "якісну зміну обстановки" та застерігають США від його ухвалення.
