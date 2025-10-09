Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський підтвердив успішне застосування ракет «Нептун» і «Фламінго» у парі

10:57 09.10.2025 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже успішно застосовує ракети «Нептун» і «Фламінго» у парі.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.

«Останній тиждень - не буду казати в якій кількості - було застосування нашої пари «Нептун» та «Фламінго». Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї», - розповів Зеленський.

Коментуючи удари у відповідь вглиб Росії, Президент зазначив, що у цьому питанні теж є позитив.

«Паляниця» вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога. Це позитив, тому що були різні у нас моменти, зараз ми вже (говоримо - ред.) не про поодинокі випадки. Другий позитив: «Рута», наша ракета-дрон, вперше вразила 250 кілометрів+ морську вишку. Найбільший успіх - «Лютий», Fire Point - було масове застосування до 300 штук, і це серйозна операція. Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ - досяжні. Те, що відбулось, - це дійсно, на мій погляд, великий успіх», - підсумував глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні представили далекобійну крилату ракету «Фламінго» дальністю 3000 км. Її фото оприлюднив фотокореспондент Єфрем Лукацький у Фейсбуці. В описі до фото він прокоментував, що ракета вже запущена в серійне виробництво. Фото було зроблено 14 серпня в нерозголошеному місці. З коментаря під фото відомо, що роботи вела компанія Fire Point.

Модернізований «Нептун» вже рік успішно працює по наземних цілях. Наразі на відстані до 400 км, невдовзі битиме й на 1000 км.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1247  0,12 0,29 41,6628  0,15 0,37
EUR 48,0116  0,12 0,25 48,6447  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,02 41,4950  0,01 0,01
EUR 48,1300  0,12 0,25 48,1650  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес