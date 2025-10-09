Фінансові новини
Зеленський підтвердив успішне застосування ракет «Нептун» і «Фламінго» у парі
10:57 09.10.2025 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже успішно застосовує ракети «Нептун» і «Фламінго» у парі.
Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.
«Останній тиждень - не буду казати в якій кількості - було застосування нашої пари «Нептун» та «Фламінго». Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї», - розповів Зеленський.
Коментуючи удари у відповідь вглиб Росії, Президент зазначив, що у цьому питанні теж є позитив.
«Паляниця» вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога. Це позитив, тому що були різні у нас моменти, зараз ми вже (говоримо - ред.) не про поодинокі випадки. Другий позитив: «Рута», наша ракета-дрон, вперше вразила 250 кілометрів+ морську вишку. Найбільший успіх - «Лютий», Fire Point - було масове застосування до 300 штук, і це серйозна операція. Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ - досяжні. Те, що відбулось, - це дійсно, на мій погляд, великий успіх», - підсумував глава держави.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні представили далекобійну крилату ракету «Фламінго» дальністю 3000 км. Її фото оприлюднив фотокореспондент Єфрем Лукацький у Фейсбуці. В описі до фото він прокоментував, що ракета вже запущена в серійне виробництво. Фото було зроблено 14 серпня в нерозголошеному місці. З коментаря під фото відомо, що роботи вела компанія Fire Point.
Модернізований «Нептун» вже рік успішно працює по наземних цілях. Наразі на відстані до 400 км, невдовзі битиме й на 1000 км.
