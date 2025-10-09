Фінансові новини
Зеленський анонсував візит української делегації до США на початку наступного тижня
10:54 09.10.2025 |
Українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Юлією Свириденко та у складі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і уповноваженим президента з санкційної політики Владиславом Власюком відвідає США на початку наступного тижня, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Команда на чолі з премʼєр-міністром Свириденко, разом з головою Офісу Єрмаком і моїм уповноваженим із санкційної політики Власюком буде на початку наступного тижня в США. Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки. І також переговорний трек. Питання заморожених активів з США також буде обговорюватися", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.
Окрім того, за словами президента, на жовтень-листопад поточного Україна готує відповідні дії, зустрічі та результати у рамках роботи Коаліції охочих.
