Трамп вірить, що війну РФ проти України він також врегулює

 

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що зрештою йому вдасться врегулювати ситуацію з війною, яку РФ розв'язала проти України.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Трамп, він "врегулював сім воєн", а також додав, що "ми близькі до врегулювання восьмої".

"І я думаю, що врешті-решт ми врегулюємо (війну) Росії, яка жахлива. До речі, минулого тижня в Росії, між Росією та Україною, загинуло 7000 людей. Я думаю, ми врегулюємо це", - сказав президент США.

Він додав, що не думає, "що будь-хто в історії врегулював стільки конфліктів".

Нещодавно Трамп заявляв, що владнати ситуацію з розв'язаною РФ війною проти України виявилось складніше, ніж встановити мир на Близькому Сході.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1247  0,12 0,29 41,6628  0,15 0,37
EUR 48,0116  0,12 0,25 48,6447  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,02 41,4950  0,01 0,01
EUR 48,1300  0,12 0,25 48,1650  0,12 0,25

