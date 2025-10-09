Фінансові новини
Трамп вірить, що війну РФ проти України він також врегулює
08:54 09.10.2025
Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що зрештою йому вдасться врегулювати ситуацію з війною, яку РФ розв'язала проти України.
Про це він заявив під час спілкування із журналістами, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Трамп, він "врегулював сім воєн", а також додав, що "ми близькі до врегулювання восьмої".
"І я думаю, що врешті-решт ми врегулюємо (війну) Росії, яка жахлива. До речі, минулого тижня в Росії, між Росією та Україною, загинуло 7000 людей. Я думаю, ми врегулюємо це", - сказав президент США.
Він додав, що не думає, "що будь-хто в історії врегулював стільки конфліктів".
Нещодавно Трамп заявляв, що владнати ситуацію з розв'язаною РФ війною проти України виявилось складніше, ніж встановити мир на Близькому Сході.
|Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали «перший етап мирного плану»
|Залужний розкритикував медіа за поширення інформації про його нібито підготовку до виборів: Дуже шкода
|Членство в ЄС і фінансова підтримка: Уряд визначив критерії для країн, з якими буде доступне множинне громадянство
|Рада не змогла призначити суддів КС
