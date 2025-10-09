Кандидат на посаду прем'єра Чехії Бабіш пропонує фінансувати зброю для України через ЄС

Претендент на посаду прем'єр-міністра Чехії мільярдер Андрей Бабіш заявив про намір відмовити у прямому фінансуванні з бюджету країни придбання зброї для України, але не «бачить проблем» з експортом озброєння чеських виробників.

Про це повідомляє Radio Prague International, передає Укрінформ.

Зазначається, що очолюваний Бабішем рух ANO, який переміг на парламентських виборах, нині веде переговори щодо формування нового уряду країни.

На пресконференції, що відбулася після засідання парламентської фракції ANO, Бабіш підкреслив, що Чеська Республіка надає допомогу через Європейський Союз.

«Ми заявляємо, що виділяємо 60 млрд євро Європі, яка допомагає Україні. З нашого бюджету Україні ми не дамо ані єдиної крони. Ми не маємо грошей для Чехії. Ми допомагали Україні безпосередньо, а тепер допомагатимемо через Європейський Союз», - сказав Бабіш.

Водночас він додав, що «не бачить проблем» в експорті зброї, яка виробляється на підприємствах чеського військово-промислового комплексу.

За даними Міноборони Чехії, до кінця 2024 року країна передала Україні зі своїх складів військову техніку на суму 7,3 мільярда крон (292 млн євро), повідомляє Radio Prague International.