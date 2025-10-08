Авторизация

Рада не виключила Куницького з комітету з правоохоронної діяльності

17:45 08.10.2025 |

Політика

 

Верховна Рада не відкликала народного депутата Олександра Куницького (фракція "Слуга народу") з посади члена комітету з правоохоронної діяльності.

Як передає кореспондент агентству "Інтерфакс-Україна", за відповідний проєкт постанови про внесення змін до постанови про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради (№14101) проголосували лише 212 народних депутатів (для прийняття рішення необхідно щонайменше 226 голосів у підтримку - ІФ-У).

Як повідомлялося на початку вересня народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") на пленарному засіданні запропонував виключити Куницького зі складу комітету з питань правоохоронної діяльності, оскільки останній постійно перебуває за кордоном. Після цього Гончаренко отримав повідомлення від Куницького наступного змісту: "Льоша ти що ще не зрозумів як виключатимуть із комітетів та парламенту на прикладі свого колеги Парубія?" (орфографію та синтаксис збережено - ІФ-У).

Гончаренко назвав дії Куницького цинічними та заявив, що має намір звернутися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука через погрози на свою адресу. Парубій був застрелений 30 серпня у Львові.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0050  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,01
EUR 47,8906  0,21 0,44 48,5538  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,16 0,40 41,5000  0,16 0,40
EUR 48,2500  0,10 0,21 48,2850  0,09 0,20

