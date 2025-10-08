Фінансові новини
- 08.10.25
- 22:39
- RSS
- мапа сайту
Рада не виключила Куницького з комітету з правоохоронної діяльності
17:45 08.10.2025 |
Верховна Рада не відкликала народного депутата Олександра Куницького (фракція "Слуга народу") з посади члена комітету з правоохоронної діяльності.
Як передає кореспондент агентству "Інтерфакс-Україна", за відповідний проєкт постанови про внесення змін до постанови про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради (№14101) проголосували лише 212 народних депутатів (для прийняття рішення необхідно щонайменше 226 голосів у підтримку - ІФ-У).
Як повідомлялося на початку вересня народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") на пленарному засіданні запропонував виключити Куницького зі складу комітету з питань правоохоронної діяльності, оскільки останній постійно перебуває за кордоном. Після цього Гончаренко отримав повідомлення від Куницького наступного змісту: "Льоша ти що ще не зрозумів як виключатимуть із комітетів та парламенту на прикладі свого колеги Парубія?" (орфографію та синтаксис збережено - ІФ-У).
Гончаренко назвав дії Куницького цинічними та заявив, що має намір звернутися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука через погрози на свою адресу. Парубій був застрелений 30 серпня у Львові.
ТОП-НОВИНИ
Рада не змогла призначити суддів КС
ТОП-НОВИНИ
Посли ЄС схвалили нову торговельну угоду з Україною, її затвердять 13 жовтня
Цивінський відреагував на розслідування про «мільйонера з БЕБ»: Буде перезавантаження
FT: ЄС посилює тиск на Бельгію для дозволу на використання заморожених росактивів
Україна не втручається у справу щодо підозрюваного в підриві «Північних потоків», це судова справа — посол
