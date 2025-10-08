Фінансові новини
- |
- 08.10.25
- |
- 12:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЦРУ розсекретило інформацію про візит Байдена в Україну в грудні 2015 року
12:00 08.10.2025 |
Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф розсекретив звіт розвідки за 2016 рік щодо реакції посадовців України на візит Байдена до Києва в 2015 році. Про це Реткліфф повідомив на платформі X у вівторок.
"Сьогодні я розсекретив інформацію розвідки ЦРУ щодо України, визнавши її такою, що відповідає інтересам громадськості", - написав Реткліфф на X.
В розсекреченому звіті йшлося про "збентеження й розчарування серед адміністрації президента Порошенка під час візиту віцепрезидента США 7-8 грудня 2015 року".
"Вони відзначали, що віце-президент США прибув до Києва для виголошення загальних публічних промов, а не для обговорення суттєвих питань з Порошенком або іншими посадовцями українського уряду", - сказано у звіті ЦРУ. Також сказано, що українські "чиновники розмірковували над посиленою увагою ЗМІ у США до ймовірних зв'язків родини віце-президента США до корупційних практик бізнесу в Україні і відзначили подвійні стандарти США стосовно корупції".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна не втручається у справу щодо підозрюваного в підриві «Північних потоків», це судова справа — посол
|52% українців вважають, що діяльність «Слуги народу» в Раді перешкоджає розвитку держави, - КМІС
|Чехія готує передачу ЗСУ танків, здатних змагатися з російськими Т-90М
|Туск заявив, що не в інтересах Польщі екстрадувати українця, якому Німеччина закидає підрив «Північних потоків»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|ЦРУ розсекретило інформацію про візит Байдена в Україну в грудні 2015 року
|FT: ЄС посилює тиск на Бельгію для дозволу на використання заморожених росактивів
|Україна не втручається у справу щодо підозрюваного в підриві «Північних потоків», це судова справа — посол
|52% українців вважають, що діяльність «Слуги народу» в Раді перешкоджає розвитку держави, - КМІС
|Нідерланди запускають виробництво дронів та військових систем для власної армії та України
|Чехія готує передачу ЗСУ танків, здатних змагатися з російськими Т-90М
|Україна може виграти у війні з Росією, - The Atlantic
Бізнес
|Український розробник цифрового банкінгу став першим «єдинорогом» у галузі Fintech
|Користувачі Gmail можуть надсилати листи з наскрізним шифруванням кому завгодно
|В Україні вперше продаж нових авто очолили електромобілі
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
|ЄС хоче впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку
|Складність біткоїн-майнінгу знову оновила історичний максимум
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram