Нідерланди запускають виробництво дронів та військових систем для власної армії та України

 

У нідерландському Борні, що в провінції Лімбург, офіційно стартувало масштабне виробництво безпілотних наземних апаратів (UGVs), дронів та військових акумуляторів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Defensemirror.com.

"Нідерланди розпочинають виробництво безпілотних наземних засобів (UGVs) та дронів на майданчику компанії VDL у Борні для нідерландських військових та України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виробництво здійснюється у співпраці з трьома провідними компаніями: Milrem Robotics - безпілотні наземні системи, акумулятори військового призначення від Tulip Tech та дрони від DeltaQuad - усе це спрямовано на зміцнення збройних сил Нідерландів та України.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підписав відповідні угоди з цими компаніями оборонних технологій, назвавши цю ініціативу необхідним прискоренням обороноздатності Європи на тлі війни в Україні.

"Щоб продовжувати підтримувати Україну та стримувати Росію, нам потрібно швидко наростити виробництво оборонної продукції", - підкреслив Брекельманс.

"Це передбачає інновації та індустріалізацію, швидкість та масштаб. З VDL та іншими сучасними компаніями ми можемо цього досягти. VDL зараз є флагманом нідерландської оборонної промисловості та працює на повній швидкості", - зазначив він.

Проєкт став одним із найшвидших запусків оборонного виробництва в історії країни - перші виробничі лінії запустили протягом кількох місяців, хоча зазвичай на це йдуть роки. Міністерство оборони орендувало 120 тис. кв. м виробничих площ, де існуюча інфраструктура та умови дозволили негайно розпочати роботу. До нової оборонної програми долучаються навіть колишні працівники VDL, щоб підтримати виробництво.

Партнерство між Міністерством оборони Нідерландів та VDL розраховане на щонайменше десять років. Додаткові виробничі лінії планується відкрити найближчими місяцями.

Для Нідерландів цей крок є стратегічними зусиллями щодо зменшення залежності від іноземних постачальників та посилення автономії у виробництві оборонної продукції.
Також обладнання, що сходить з виробничих ліній у Борні - від безпілотних наземних апаратів до дронів та енергетичних систем - безпосередньо сприятиме підтримці Збройних сил України.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3158
  0,0251
 0,06
EUR
 1
 48,1742
  0,0954
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 09:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9539  0,05 0,12 41,5228  0,02 0,05
EUR 47,8661  0,24 0,49 48,5389  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,03 0,08 41,3350  0,04 0,08
EUR 48,1500  0,14 0,29 48,1900  0,13 0,27

