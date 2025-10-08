Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна може виграти у війні з Росією, - The Atlantic

 

Надії на швидкий мир після переговорів США і Росії не виправдалися, але стратегія України у війні на виснаження показує несподівані результати. Постійні втрати противника та адаптація ЗСУ відкривають можливості для довгострокової перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Atlantic.

Стратегічна ситуація на фронті

Росія розраховувала на швидке просування на північному сході України, проте ключові міста та логістичні вузли залишаються під контролем Києва.

Журналіст The Atlantic Роберт Форсайт Уорт, який відвідав українські позиції, зазначив, що попри чисельну перевагу росіян, їхні спроби захопити укріплені території не приносять відчутних результатів.

Технології та нові підходи ЗСУ

Українські офіцери розповіли, що ключ до стримування наступу противника - ефективне використання обмежених ресурсів. На полі бою застосовуються безпілотники, точні артилерійські удари та оптимальні схеми переміщення військ. Ротація сил і обережне планування бойових операцій допомагають уникати прямого зіткнення і мінімізувати втрати серед українських військовослужбовців.

Поворот у впевненості та перспективах

За словами Ворта, дев'ять місяців тому ситуація виглядала критичною: озброєння України відставало, а російські "м'ясні хвилі" солдатів і найманців просувалися вперед. Нині журналіст відзначає нову впевненість: Україна адаптує свої інституції для тривалої війни, навчається на практиці та продовжує завдавати супротивнику постійних втрат, при цьому знижуючи власні ризики. Ця трансформація демонструє, що час, який нібито грає на бік РФ, може поступово зміщуватися на користь України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3158
  0,0251
 0,06
EUR
 1
 48,1742
  0,0954
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 09:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9539  0,05 0,12 41,5228  0,02 0,05
EUR 47,8661  0,24 0,49 48,5389  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,03 0,08 41,3350  0,04 0,08
EUR 48,1500  0,14 0,29 48,1900  0,13 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес