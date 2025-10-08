Фінансові новини
- |
- 08.10.25
- |
- 00:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп: припинити війну в Україні може бути складніше, ніж на Близькому Сході
23:41 07.10.2025 |
Завершити війну Росії проти України може виявитися складніше, ніж досягти миру на Близькому Сході.
Як передає РБК-Україна, про це під час зустрічі з прем'єром Канади Марком Карні заявив президент США Дональд Трамп.
За словами Трампа, угода зі встановлення миру на Близькому Сході вже близька до укладення. Після того, як "було вбито десятки мільйонів людей", є шанс на завершення війни.
Трамп також додав, що водночас війна РФ проти України триває, минулого тижня "було вбито 7 812 людей". Це переважно солдати.
"Це безумство - просто безумство. Я думав, що це буде одним із простих випадків. У мене хороші стосунки з Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.), і я думав, що це питання можна буде залагодити. Я дуже розчарований у ньому, тому що вважав, що це буде легко врегулювати, але виявилося, що, можливо, це навіть складніше, ніж Близький Схід", - зазначив президент.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україні доведеться збільшити імпорт газу на 30% через російські удари
|Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%
|Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ
|Трамп заявив, що «майже» ухвалив рішення, чи постачати ракети «Томагавк» Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Трамп: припинити війну в Україні може бути складніше, ніж на Близькому Сході
|Делегації Литви показали невідому версію ракети «Нептун»
|Туск заявив, що не в інтересах Польщі екстрадувати українця, якому Німеччина закидає підрив «Північних потоків»
|Естонська компанія надасть Україні понад 150 бойових роботів THeMIS
|Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ
|Українські безпілотники у вересні збільшили кількість уражень цілей противника на 10,8% - Сирський
Бізнес
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
|ЄС хоче впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку
|Складність біткоїн-майнінгу знову оновила історичний максимум
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах