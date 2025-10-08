Авторизация

Трамп: припинити війну в Україні може бути складніше, ніж на Близькому Сході

 

Завершити війну Росії проти України може виявитися складніше, ніж досягти миру на Близькому Сході.

Як передає РБК-Україна, про це під час зустрічі з прем'єром Канади Марком Карні заявив президент США Дональд Трамп.

За словами Трампа, угода зі встановлення миру на Близькому Сході вже близька до укладення. Після того, як "було вбито десятки мільйонів людей", є шанс на завершення війни.

Трамп також додав, що водночас війна РФ проти України триває, минулого тижня "було вбито 7 812 людей". Це переважно солдати.

"Це безумство - просто безумство. Я думав, що це буде одним із простих випадків. У мене хороші стосунки з Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.), і я думав, що це питання можна буде залагодити. Я дуже розчарований у ньому, тому що вважав, що це буде легко врегулювати, але виявилося, що, можливо, це навіть складніше, ніж Близький Схід", - зазначив президент.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

