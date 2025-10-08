Естонська компанія надасть Україні понад 150 бойових роботів THeMIS

Естонська компанія Milrem Robotics надасть Україні понад 150 бойових наземних платформ THeMIS. Проєкт фінансуватимуть та координуватимуть Нідерланди.

Про це повідомили на сайті Milrem Robotics.

Відповідну угоду підписали 6 жовтня на нідерландському заводі VDL у Борні за участі міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.

Постачання здійснюватиме компанія Milrem Robotics Netherlands у тісній співпраці з VDL Defentec, яка створює виробничу лінію кінцевого складання на своєму заводі в Борні.

Milrem Robotics також проведе комплексне навчання українських операторів та персоналу для забезпечення ефективного використання роботів.

«Ми маємо честь очолити цей проєкт у партнерстві з Нідерландами та VDL. Платформа THeMIS вже довела свою цінність в бойових умовах, і ми віримо, що цей внесок істотно посилить оборонний потенціал України», - сказав гендиректор Milrem Robotics Кулдар Вяарсі.

THeMIS - це безпілотна платформа, яка призначена для підтримки піхотних військ, логістики, розвідки та бойових місій. Наразі вона вже використовується у 19 країнах світу. Зокрема, з 2022 року 15 бойових роботів THeMIS використовуються Збройними силами України.