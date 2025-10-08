Фінансові новини
- |
- 08.10.25
- |
- 00:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Естонська компанія надасть Україні понад 150 бойових роботів THeMIS
23:26 07.10.2025 |
Естонська компанія Milrem Robotics надасть Україні понад 150 бойових наземних платформ THeMIS. Проєкт фінансуватимуть та координуватимуть Нідерланди.
Про це повідомили на сайті Milrem Robotics.
Відповідну угоду підписали 6 жовтня на нідерландському заводі VDL у Борні за участі міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.
Постачання здійснюватиме компанія Milrem Robotics Netherlands у тісній співпраці з VDL Defentec, яка створює виробничу лінію кінцевого складання на своєму заводі в Борні.
Milrem Robotics також проведе комплексне навчання українських операторів та персоналу для забезпечення ефективного використання роботів.
«Ми маємо честь очолити цей проєкт у партнерстві з Нідерландами та VDL. Платформа THeMIS вже довела свою цінність в бойових умовах, і ми віримо, що цей внесок істотно посилить оборонний потенціал України», - сказав гендиректор Milrem Robotics Кулдар Вяарсі.
THeMIS - це безпілотна платформа, яка призначена для підтримки піхотних військ, логістики, розвідки та бойових місій. Наразі вона вже використовується у 19 країнах світу. Зокрема, з 2022 року 15 бойових роботів THeMIS використовуються Збройними силами України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україні доведеться збільшити імпорт газу на 30% через російські удари
|Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%
|Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ
|Трамп заявив, що «майже» ухвалив рішення, чи постачати ракети «Томагавк» Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Трамп: припинити війну в Україні може бути складніше, ніж на Близькому Сході
|Делегації Литви показали невідому версію ракети «Нептун»
|Туск заявив, що не в інтересах Польщі екстрадувати українця, якому Німеччина закидає підрив «Північних потоків»
|Естонська компанія надасть Україні понад 150 бойових роботів THeMIS
|Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ
|Українські безпілотники у вересні збільшили кількість уражень цілей противника на 10,8% - Сирський
Бізнес
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
|ЄС хоче впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку
|Складність біткоїн-майнінгу знову оновила історичний максимум
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах