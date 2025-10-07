Українські безпілотники у вересні збільшили кількість уражень цілей противника на 10,8% - Сирський

Безпілотні авіаційні комплекси Збройних сил України у вересні уразили 66,5 тис. цілей противника, що на 10,8% більше, ніж у серпні; із них 39,2 тис. уражень припадає на дрони-камікадзе, через ці ураження знешкоджено 18,159 тис. військовослужбовців окупаційної армії (+23% відносно попереднього місяця), повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"В умовах значного переважання російського агресора в особовому складі, безпілотні системи - наш вагомий аргумент для стримування противника та його знищення на полі бою. Не маємо іншого вибору, аніж воювати якістю та вмінням", - написав Сирський у Телеграм-каналі у вівторок за підсумками чергової наради з питань розвитку безпілотних систем у ЗСУ.

За його даними, на цьому напрямку є певні результати. "Так, протягом вересня наші безпілотні авіаційні комплекси уразили 66,5 тис. цілей противника, що на 10,8% більше ніж у серпні. Із них 39,2 тис. уражень припадає на дрони-камікадзе. При цьому уражено або знищено 18 159 військовослужбовців окупаційної армії (+23% відносно попереднього місяця)", - написав він.

Головнокомандувач також повідомив, що кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами збільшилася майже вдвічі, що свідчить про зростання уваги командирів до цього важливого компоненту безпілотних систем.

"Перевага в застосуванні FPV - і надалі на нашу користь, хоча противник робить усе, щоб наблизитись до паритету", - наголосив Сирський та розповів, що на нараді було заслухано доповідь розвідників J-2 щодо розвитку військ безпілотних систем РФ, нових підрозділів та технічних рішень ворога, планів застосування російських інновацій. "Противник не стоїть на місці, вкладається в розбудову підрозділів БпС, витрачає на це величезний ресурс. Ми не маємо права збавляти темп!", - наголосив Сирський.

"Відтак у Збройних Силах України триває масштабування підрозділів Сил безпілотних систем, розгортається рекрутингова кампанія до підрозділів СБС", - зазначив він.

У ході наради також було заслухано доповіді командирів підрозділів "з полів", які поділилися досвідом застосування БпАК та НРК, своїми організаційними та інноваційними рішеннями, розглянули проблемні питання та шляхи їх невідкладного вирішення. "Безпілотні системи отримували й отримуватимуть моє першочергове сприяння", - наголосив Сирський.

"Визначив завдання для подальшої розбудови підрозділів БпС, оптимізації їх структури, поліпшенні взаємодії із піхотними частинами, в інтересах яких мають працювати безпілотники", додав головнокомандувач ЗСУ.