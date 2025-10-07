Авторизация

Нідерланди внесуть 55 млн євро до Світового банку на підтримку України

 

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для покриття витрат на відновлення та реформ, заявив прем'єр-міністр країни Дік Схооф під час пресконференції у Києві.

Він зазначив, що з "2022 року Нідерланди виділили EUR20,6 млрд на підтримку України, з яких EUR13,6 млрд - виділено на військову підтримку".

"Разом із нашими фінансовими та юридичними внесками це свідчить про те, що Нідерланди роблять усе можливе, щоб підтримати Україну та Близький Схід, а також працюють над цим. У цьому дусі ми сьогодні оголошуємо, що Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку. Для того щоб Світовий банк міг допомогти Україні, вона повинна покрити витрати на відновлення та реформи", - додав Схооф.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3409
  0,1123
 0,27
EUR
 1
 48,2696
  0,1122
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2700  0,06 0,15 41,3000  0,06 0,15
EUR 48,2900  0,22 0,45 48,3200  0,22 0,45

