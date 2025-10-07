Нідерланди внесуть 55 млн євро до Світового банку на підтримку України

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для покриття витрат на відновлення та реформ, заявив прем'єр-міністр країни Дік Схооф під час пресконференції у Києві.

Він зазначив, що з "2022 року Нідерланди виділили EUR20,6 млрд на підтримку України, з яких EUR13,6 млрд - виділено на військову підтримку".

"Разом із нашими фінансовими та юридичними внесками це свідчить про те, що Нідерланди роблять усе можливе, щоб підтримати Україну та Близький Схід, а також працюють над цим. У цьому дусі ми сьогодні оголошуємо, що Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку. Для того щоб Світовий банк міг допомогти Україні, вона повинна покрити витрати на відновлення та реформи", - додав Схооф.