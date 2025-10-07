Фінансові новини
- |
- 07.10.25
- |
- 00:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Нідерланди внесуть 55 млн євро до Світового банку на підтримку України
23:48 06.10.2025 |
Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для покриття витрат на відновлення та реформ, заявив прем'єр-міністр країни Дік Схооф під час пресконференції у Києві.
Він зазначив, що з "2022 року Нідерланди виділили EUR20,6 млрд на підтримку України, з яких EUR13,6 млрд - виділено на військову підтримку".
"Разом із нашими фінансовими та юридичними внесками це свідчить про те, що Нідерланди роблять усе можливе, щоб підтримати Україну та Близький Схід, а також працюють над цим. У цьому дусі ми сьогодні оголошуємо, що Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку. Для того щоб Світовий банк міг допомогти Україні, вона повинна покрити витрати на відновлення та реформи", - додав Схооф.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зобов'язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Нідерланди внесуть 55 млн євро до Світового банку на підтримку України
|Словаччина передасть Україні машини для розмінування Bozena
|Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК - міністр оборони
|Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії
|Велика Британія підтримає експорт української зброї
|Зобов'язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes
Бізнес
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології