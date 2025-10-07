Фінансові новини
- |
- 07.10.25
- |
- 00:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Словаччина передасть Україні машини для розмінування Bozena
23:43 06.10.2025 |
Україна отримає декілька машин для розмінування Bozena та іншу техніку від Словаччини.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".
Як стало відомо, Україна отримає від Словаччини п'ять машин для розмінування Bozena - відповідну угоду про передачу Шмигаль підписав із міністром оборони Словаччини Робертом Каліняком.
Також Словаччина передасть Україні техніку нелетального призначення.
"Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації", - заявив Шмигаль.
Зазначимо, Bozena - це дистанційно керований розмінувальник, який дозволяє саперам працювати на безпечній відстані. Він здатний долати будь-які перешкоди та заїжджати туди, де людина не може пройти.
Звернемо увагу, що 6 жовтня в уряді Словаччини вперше з часу повернення до влади Роберта Фіцо анонсували новий пакет військової підтримки для України.
Після повернення до влади Фіцо пряма військова допомога для України припинилася, а щодо тодішніх посадовців почали розслідування через ці рішення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зобов'язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Нідерланди внесуть 55 млн євро до Світового банку на підтримку України
|Словаччина передасть Україні машини для розмінування Bozena
|Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК - міністр оборони
|Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії
|Велика Британія підтримає експорт української зброї
|Зобов'язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes
Бізнес
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології