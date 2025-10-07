Фінансові новини
- 07.10.25
- 00:41
- RSS
- мапа сайту
Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК - міністр оборони
23:36 06.10.2025
Віцепрем'єр-міністр Словаччини, міністр оборони Роберт Калиняк анонсував проведення переговорів між представниками словацької та української оборонної промисловості щодо конкретних проєктів для посилення співпраці.
Виступаючи на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у понеділок, міністр зазначив, що український оборонний досвід є "унікальним і буквально випробуваним у вогні".
"Ми відкриті до інвестицій у спільні оборонні проєкти по обидва боки словацько-українського кордону. Тому я включив до своєї делегації кількох представників словацької оборонної промисловості. Вони тут, щоб провести переговори зі своїми українськими колегами щодо конкретних проєктів для посилення нашої співпраці", - сказав він.
За словами міністра, Україна показала світові, наскільки ефективними можуть бути інноваційні рішення у захисті свого суверенітету та збереженні незалежності.
"Ця стійкість, заснована на інноваціях, є натхненням для всіх нас. Ми, у свою чергу, пропонуємо наші можливості у сфері боєприпасів, інженерії, розмінування, хімічного виявлення, непрямого вогню, спеціального виробництва та багатьох інших галузях", - наголосив Калиняк.
