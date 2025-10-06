Авторизация

КМІС: 51% вважають, що політичні переслідування опозиції є доволі чи дуже поширені

16:48 06.10.2025 |

Політика

 

Більшість опитаних українців - 60% - вважають, що накладення санкцій, зокрема, проти Петра Порошенка є спробою відволікти увагу від складної ситуації на фронті або спробою нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів; 51% вважають, що політичні переслідування опозиції є доволі чи дуже поширені. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 19-28 вересня.

Як зазначається у пресрелізі КМІС на сайті у понеділок, на тему санкцій, які було введено 12 лютого 2025 року згідно з рішенням СНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", і під дію яких потрапив Порошенко, проводилося 3 опитування. В опитуваннях 14-24 лютого і 15-17 травня 2025 року ставилися запитання, як українці ставляться до цього. Респондентам надавали три варіанти відповідей і вони могли обрати одну або декілька відповідей. У вересні 2025 року знову поставили такі запитання.

"Загалом, більшість респондентів - 60% (у травні - 56%) - обрали або варіант "спроба відволікти увагу від складної ситуації на фронті" (серед усіх респондентів 35% обрали його), або варіант "спроба нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів" (34% серед усіх респондентів)", - фіксують соціологи.

Водночас вважають, що ці санкції є спробою правоохоронних органів дійсно покарати винних - 33% (у травні 2025 року було 34%). Решта 11% не змогли визначилися зі своєю думкою.

Зокрема серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, 45%обрали або варіант "спроба відволікти увагу від складної ситуації на фронті", або варіант "спроба нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів" (проти 43%, які вважають, що це спроба правоохоронних органів покарати винних).

Серед тих, хто йому не довіряє, 79% обрали або варіант "спроба відволікти увагу від складної ситуації на фронті", або варіант "спроба нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів" (проти 15%, які вважають, що це спроба правоохоронних органів покарати винних)

Крім цього КМІС у вересневому опитуванні поцікавився у респондентів, наскільки, на їх думку, в Україні зараз поширені випадки політично вмотивованого переслідування опозиції. Виявилося, що 51% українців вважають, що політичні переслідування опозиції є доволі чи дуже поширені (з них 20% вважають дуже поширеними такі випадки, а 31% вважають їх доволі поширеними). Вважають, що такі випадки не дуже поширені або практично відсутні - 37%. Решта 11% не змогли відповіти на запитання.

Серед тих, хто не довіряє президенту Зеленському, 70% вважають доволі чи дуже поширеною практикою політичне вмотивоване переслідування опозиції (з них 43% вважають, що така практика дуже поширена). Водночас серед тих, хто довіряє президенту, також досить багато хто говорить про поширеність такої практики - 37%.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зазначив, що недопущення політично вмотивовано переслідування представників опозиції є необхідною умовою для подальшого розвитку України як "повноцінно функціонуючої демократії". "У разі ж якщо є об'єктивні підстави для розслідування діяльності окремих представників опозиції (наприклад, причетність до корупційних дій або до антиукраїнської діяльності), - зазначає він, - має бути прозора комунікація з надійними доказами злочинних дій (що би переконало громадськість, що немає політичної складової в розслідуванні)".

"Крім демократичного розвитку, конструктивна взаємодія влади і опозиції є необхідністю для досягнення успіху у війні. Внутрішні чвари ослаблюють Україну та полегшують роботу для російського ворога (який залюбки використає будь-яку лінію напруження в суспільстві, наприклад, між владою і опозицією, для "сприяння" розколу). Об'єднані ж зусилля зроблять Україну сильнішою та ще більше неприступною для ворога", - наголосив соціолог.

КМІС 19-28 вересня 2025 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" були додані запитання про санкції проти П. Порошенка і про поширеність політично вмотивованого переслідування опозиції. Метод - телефонні інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Вибірка - 029 респондентів. Опитували дорослих (у віці 18 років і старше) громадян України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

