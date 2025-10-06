Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українська влада хоче самостійно обирати, як витратити 140 мільярдів євро «репараційної позики», – FT

 

Українська влада наполягає, щоб майбутня "репараційна позика" ЄС на 140 млрд євро, сформована під заставу заморожених російських держактивів, могла спрямовуватися не лише на оборону, а й на покриття дефіциту бюджету.

Заступник міністра фінансів Олександр Кава заявив, що Києву потрібні кошти для фінансування різник видатків - від безпеки до соціальних зобов'язань, включно з пенсіями та зарплатами держсектору, повідомляє Financial Times.

Водночас сам план надання "репарційної позики" залишається предметом суперечок у ЄС через спротив Бельгії, де розміщена левова частка заморожених російських активів. Брюссель обговорює вимоги Бельгії щодо спільного розподілу фінансових та юридичних ризиків серед країн ЄС.

Окремим питанням є цільове використання коштів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує обмежити витрати закупівлею зброї, а Франція хоче, щоб такі закупівлі відбувалися "в Європі і з Європою".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала пропозицію, що "частина цієї позики" має піти на європейські контракти. Україна водночас має розрив фінансування близько $23 млрд на наступний рік та намагається узгодити умови нової програми МВФ.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3409
  0,1123
 0,27
EUR
 1
 48,2696
  0,1122
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2700  0,06 0,15 41,3000  0,06 0,15
EUR 48,2900  0,22 0,45 48,3200  0,22 0,45

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес