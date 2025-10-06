Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС планує включити до санкційних списків щодо РФ ще 120 танкерів - ЗМІ

 

ЄС в рамках підготовлюваного 19-го пакету санкцій проти РФ збирається поповнити санкційні списки ще 120 танкерами, повідомляє портал EUobserver з посиланням на документи, що опинилися в його розпорядженні.

"Згідно зі службовими документами, що потрапили до EUobserver, ЄС в рамках 19-го пакету санкцій внесе до "чорних списків" ще 120 танкерів російського "тіньового флоту", що доведе кількість кораблів, на які накладено санкції, до 568 одиниць", - інформує портал.

Санкції передбачають заборону на заходження даних суден в порти ЄС і заборону фірмам ЄС на надання їм послуг, таких як страхування і заправка паливом і моторними маслами.

При цьому ЄС готує юридичні підстави для затримання мінімум 16 танкерів з цих 120, якщо вони опиняться у водах Балтійського моря, під приводом того, що у них немає чіткої національної приналежності, зазначається в документах. Але для їх затримання буде потрібна участь НАТО і відповідність вимогам чинного законодавства, зазначає портал.

За даними EUobserver, мова йде про танкери Adonia, Apate, Apus, Aquilla II, Bolu, Briont, Ethera, Everdine, Leona, Manaslu, Myra, Nemrut, Omni (тепер носить назву Evali), Samos, Tagor і Tassos.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2286
  0,0478
 0,12
EUR
 1
 48,3818
  0,1221
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,00 0,00 41,3500  0,01 0,02
EUR 48,2500  0,26 0,54 48,2850  0,26 0,53

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес