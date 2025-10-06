Фінансові новини
- |
- 06.10.25
- |
- 14:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС планує включити до санкційних списків щодо РФ ще 120 танкерів - ЗМІ
08:37 06.10.2025 |
ЄС в рамках підготовлюваного 19-го пакету санкцій проти РФ збирається поповнити санкційні списки ще 120 танкерами, повідомляє портал EUobserver з посиланням на документи, що опинилися в його розпорядженні.
"Згідно зі службовими документами, що потрапили до EUobserver, ЄС в рамках 19-го пакету санкцій внесе до "чорних списків" ще 120 танкерів російського "тіньового флоту", що доведе кількість кораблів, на які накладено санкції, до 568 одиниць", - інформує портал.
Санкції передбачають заборону на заходження даних суден в порти ЄС і заборону фірмам ЄС на надання їм послуг, таких як страхування і заправка паливом і моторними маслами.
При цьому ЄС готує юридичні підстави для затримання мінімум 16 танкерів з цих 120, якщо вони опиняться у водах Балтійського моря, під приводом того, що у них немає чіткої національної приналежності, зазначається в документах. Але для їх затримання буде потрібна участь НАТО і відповідність вимогам чинного законодавства, зазначає портал.
За даними EUobserver, мова йде про танкери Adonia, Apate, Apus, Aquilla II, Bolu, Briont, Ethera, Everdine, Leona, Manaslu, Myra, Nemrut, Omni (тепер носить назву Evali), Samos, Tagor і Tassos.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
|Вибори в Чехії: перемогла партія євроскептика Бабіша. Що це значить для України
|Генштаб: ЗСУ 4 жовтня пошкодили малий ракетний корабель РФ у Карелії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Міноборони планує об’єднати АОЗ і ДОТ з 1 січня: ГАР МОУ попереджає про ризики
|Рішення створити Космічні війська хоч і запізніле, проте все ще актуальне, — Залужний
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|ЄС планує включити до санкційних списків щодо РФ ще 120 танкерів - ЗМІ
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
Бізнес
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології
|Xiaomi Auto вперше поставила більше 40 000 автомобілів за місяць
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts