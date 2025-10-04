Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінансування ініціативи PURL цього місяця сягне $3,5 мільярда - Паліса

 

Загальний бюджет ініціативи PURL у жовтні зросте до 3,5 млрд доларів.

Про це заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

Він зазначив, що в межах саміту Європейської політичної спільноти в Данії українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським провела багато зустрічей. У фокусі уваги були військова підтримка України, спільна протидія російським загрозам, зокрема дронам, і гарантії безпеки.

«Багато обговорювали ініціативу PURL, за якою наші партнери купують американську зброю і передають Україні. Ми подякували всім учасникам і закликали приєднатися інші європейські країни. Очікуємо, що цього місяця загальна сума цієї ініціативи вже сягне $3,5 млрд», - повідомив Паліса.

Окремо делегація обговорила з партнерами нещодавні інциденти з дронами у європейських країнах.

«Ми чітко знаємо, хто за цим стоїть, - Росія. І ми також знаємо, як правильно із нею боротися. Україна готова долучатися до будь-яких спільних європейських програм із захисту неба. Бо лише разом, об'єднуючи наші досвід та потенціал, вдасться ефективно протидіяти російським загрозам», - зауважив заступник керівника ОП.

Як повідомлялося, ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це новий механізм, орієнтований на постачання Україні зброї з переліку пріоритетних потреб. Він дає можливість країнам-членам НАТО фінансувати постачання американського озброєння та технологій через добровільні внески.

Станом на 6 вересня в межах нової ініціативи були зібрані два мільярди доларів. Президент Зеленський заявив, що Україна працює над тим, щоб фінансування цієї програми збільшилося.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2286
  0,0478
 0,12
EUR
 1
 48,3818
  0,1221
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8868  0,08 0,18 41,4336  0,04 0,09
EUR 47,9904  0,20 0,41 48,7118  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,15 0,35 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,3700  0,22 0,46 48,4100  0,22 0,46

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес