Фінансування ініціативи PURL цього місяця сягне $3,5 мільярда - Паліса

Загальний бюджет ініціативи PURL у жовтні зросте до 3,5 млрд доларів.

Про це заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

Він зазначив, що в межах саміту Європейської політичної спільноти в Данії українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським провела багато зустрічей. У фокусі уваги були військова підтримка України, спільна протидія російським загрозам, зокрема дронам, і гарантії безпеки.

«Багато обговорювали ініціативу PURL, за якою наші партнери купують американську зброю і передають Україні. Ми подякували всім учасникам і закликали приєднатися інші європейські країни. Очікуємо, що цього місяця загальна сума цієї ініціативи вже сягне $3,5 млрд», - повідомив Паліса.

Окремо делегація обговорила з партнерами нещодавні інциденти з дронами у європейських країнах.

«Ми чітко знаємо, хто за цим стоїть, - Росія. І ми також знаємо, як правильно із нею боротися. Україна готова долучатися до будь-яких спільних європейських програм із захисту неба. Бо лише разом, об'єднуючи наші досвід та потенціал, вдасться ефективно протидіяти російським загрозам», - зауважив заступник керівника ОП.

Як повідомлялося, ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це новий механізм, орієнтований на постачання Україні зброї з переліку пріоритетних потреб. Він дає можливість країнам-членам НАТО фінансувати постачання американського озброєння та технологій через добровільні внески.

Станом на 6 вересня в межах нової ініціативи були зібрані два мільярди доларів. Президент Зеленський заявив, що Україна працює над тим, щоб фінансування цієї програми збільшилося.