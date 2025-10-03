Авторизация

Українська система DELTA стала ключовим інструментом управління на навчаннях НАТО

Українська система DELTA стала ключовим інструментом управління на навчаннях НАТО

 

Українська бойова система DELTA стала основною системою управління для об'єднаної команди країн-учасниць на навчаннях НАТО REPMUS 2025. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Він зауважив, що за її допомогою було скоординовано понад 100 безпілотних платформ - морських, підводних, наземних та повітряних.

"Україна вдруге поспіль долучилася до навчань НАТО REPMUS 2025 - найбільшого міжнародного заходу з відпрацювання застосування безпілотних систем у морських операціях. Під час навчань українські військовослужбовці поділилися бойовим досвідом із партнерами", - додав Денис Шмигаль.

Очільник оборонного відомства акцентував, що DELTA підтвердила сумісність з найновішими стандартами Альянсу. А також, що українські технології не лише відповідають стандартам НАТО, а й формують нові підходи до ведення війни.

"Це - доказ нашої здатності швидко адаптовуватися до будь-яких бойових дій на морі, суші чи в повітрі", - резюмував міністр оборони.

Нагадаємо, що в серпні Денис Шмигаль підписав наказ про запровадження цифрової системи управління DELTA на всіх рівнях українських Сил оборони.

Бойова цифрова екосистема DELTA дозволяє у режимі реального часу здійснювати моніторинг поля бою, ефективно планувати військові операції та обмінюватись даними в межах підрозділів, бригад й угруповань, а за потреби - і з союзниками.

DELTA доступна з ноутбуків, планшетів та мобільних пристроїв і використовується командирами на всіх рівнях.
За матеріалами: mezha.media
 

