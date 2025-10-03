Фінансові новини
- |
- 03.10.25
- |
- 17:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українська система DELTA стала ключовим інструментом управління на навчаннях НАТО
16:59 03.10.2025 |
Українська бойова система DELTA стала основною системою управління для об'єднаної команди країн-учасниць на навчаннях НАТО REPMUS 2025. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Він зауважив, що за її допомогою було скоординовано понад 100 безпілотних платформ - морських, підводних, наземних та повітряних.
"Україна вдруге поспіль долучилася до навчань НАТО REPMUS 2025 - найбільшого міжнародного заходу з відпрацювання застосування безпілотних систем у морських операціях. Під час навчань українські військовослужбовці поділилися бойовим досвідом із партнерами", - додав Денис Шмигаль.
Очільник оборонного відомства акцентував, що DELTA підтвердила сумісність з найновішими стандартами Альянсу. А також, що українські технології не лише відповідають стандартам НАТО, а й формують нові підходи до ведення війни.
"Це - доказ нашої здатності швидко адаптовуватися до будь-яких бойових дій на морі, суші чи в повітрі", - резюмував міністр оборони.
Нагадаємо, що в серпні Денис Шмигаль підписав наказ про запровадження цифрової системи управління DELTA на всіх рівнях українських Сил оборони.
Бойова цифрова екосистема DELTA дозволяє у режимі реального часу здійснювати моніторинг поля бою, ефективно планувати військові операції та обмінюватись даними в межах підрозділів, бригад й угруповань, а за потреби - і з союзниками.
DELTA доступна з ноутбуків, планшетів та мобільних пристроїв і використовується командирами на всіх рівнях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ розповіло деталі планів України та США щодо масштабної угоди про дрони
|The Telegraph: шатдаун у США поставив під питання переговори з делегацією України щодо зброї
|Reuters: США можуть продати для України не Tomahawk, а іншу далекобійну зброю
|Путін погрожує ударами по українських АЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Українська система DELTA стала ключовим інструментом управління на навчаннях НАТО
|Планується зустріч Зеленського з «Слугами народу» - джерело
|Поставки зброї із США продовжують надходити, переговори щодо угоди про дрони йдуть за планом - МЗС
|Україна заблокувала активи 15 тисяч осіб – Мінюст
|НПЗ у російському Орську атакували дрони. Там пролунало кілька вибухів
|Росія запустила 35 ракет і сотні дронів: била по газотранспортній інфраструктурі України
|71% українців вважають, що корупція під час війни зросла, - опитування КМІС
Бізнес
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts
|Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок перевищив $500 млрд
|OpenAI обійшов SpaceX і став найдорожчим стартапом світу з оцінкою у $500 млрд
|Microsoft тестує «людські» аватари для Copilot, щоб «гуманізувати» спілкування з ШІ
|Завод BMW у Лейпцигу стане першим автозаводом з воднепроводом
|Тест Snapdragon X2 Elite Extreme: CPU випереджає Core Ultra 9 285H та Ryzen AI 9 HX 370, але GPU програє Apple
|OpenAI запустила ШІ-модель Sora 2 — генерує відео до 10 секунд, з «реальною фізикою» і звуком