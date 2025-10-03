Авторизация

Поставки зброї із США продовжують надходити, переговори щодо угоди про дрони йдуть за планом - МЗС

 

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував повідомлення у медіа щодо затримок у надходженні зброї із США через шатдаун.

"Неправда. Переговори між Україною та США щодо угоди щодо безпілотників йдуть за планом, і поставки продовжують надходити", - написав він у соцмережі Х.

Раніше британська газета The Telegraph писала що поставки американської зброї до України можуть затриматися через шатдаун у США.

"Всі майбутні проєкти зазнали шкоди. Я не бачу, як вони мають продовжуватися. Головна проблема полягає в тому, що ми ведемо багато дискусій про майбутні поставки зброї. Представники Пентагону, Державного департаменту та Білого дому не проводять зустрічей, і ми втрачаємо час через шатдаун", - повідомило The Telegraph джерело в українському уряді.

Джерело додало, що "інші українські делегації, які мали прибути в найближчі тижні, зараз переглядають свої плани".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

