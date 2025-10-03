Україна заблокувала активи 15 тисяч осіб – Мінюст

З травня 2022 року указами Президента України введено в дію 110 рішень РНБО про застосування та зміну персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

"Санкції застосовано приблизно до 17 800 осіб, з них санкції у вигляді блокування активів - до близько 15 000 осіб", - повідомила директорка Департаменту санкційної політики та представництва в судах Міністерства юстиції України Олена Вакуленко.

Міністерство юстиції у взаємодії з компетентними органами виявляє та розшукує активи осіб, на яких накладено санкцію у виді блокування активів.

Воно перевіряє наявність підстав для застосування до них санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави.

У межах цієї роботи, за словами Олени Вакуленко, Мін'юст направив понад 22 000 запитів до суб'єктів зовнішньої взаємодії та опрацював майже 18 000 відповідей.

Станом на сьогодні Міністерством юстиції до суду подано 79 позовних заяв про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб.

За результатами їхнього розгляду у 72 справах ухвалено судові рішення (деякі серед них оскаржуються або переглядаються за нововиявленими обставинами), ще 7 справ перебувають на розгляді в суді першої інстанції.

За рішеннями Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС, що набрали законної сили, санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави застосовані до 87 підсанкційних осіб.

Йдеться, зокрема, про активи, що належали російським олігархам, депутатам, колаборантам та компаніям, пов'язаним із військово-промисловим комплексом рф.