71% українців вважають, що корупція під час війни зросла, - опитування КМІС

10:56 03.10.2025 |

Політика

 

Більшість українців переконані, що з початком повномасштабного вторгнення рівень корупції в країні збільшився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У вересні 2025 року 71% громадян заявили, що корупція в Україні зросла.

71% українців вважають, що корупція під час війни зросла, - опитування КМІС

 

Ще 20% вважають, що ситуація не змінилася, а 5% відзначили її покращення. Навіть серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, більшість також говорять про посилення корупції.

71% українців вважають, що корупція під час війни зросла, - опитування КМІС

 

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що суспільне сприйняття формується не лише реальними подіями, а й через інформаційний простір. За його словами, посилення боротьби з корупцією та активне висвітлення випадків у медіа може створювати враження, що явище поширюється.

Опитування КМІС проведене з 19 по 28 вересня 2025 року серед 1029 респондентів по всій Україні.
 

ТЕГИ

