71% українців вважають, що корупція під час війни зросла, - опитування КМІС

Більшість українців переконані, що з початком повномасштабного вторгнення рівень корупції в країні збільшився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У вересні 2025 року 71% громадян заявили, що корупція в Україні зросла.

Ще 20% вважають, що ситуація не змінилася, а 5% відзначили її покращення. Навіть серед тих, хто довіряє президенту Володимиру Зеленському, більшість також говорять про посилення корупції.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що суспільне сприйняття формується не лише реальними подіями, а й через інформаційний простір. За його словами, посилення боротьби з корупцією та активне висвітлення випадків у медіа може створювати враження, що явище поширюється.

Опитування КМІС проведене з 19 по 28 вересня 2025 року серед 1029 респондентів по всій Україні.