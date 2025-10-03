Фінансові новини
- 03.10.25
- 12:18
У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки військових ЗСУ
09:59 03.10.2025 |
У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців Camp Jomsborg. Він може одночасно вмістити до 1200 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони України.
Як повідомив заступник Міністра оборони України Євген Мойсюк, навчальний центр створений за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії.
Він має забезпечити підготовку Сил оборони та посилити обмін бойовим досвідом між військовими ЗСУ та НАТО.
"Тут ми зможемо ділитися з партнерами, у тому числі, напрацюваннями у застосуванні та протидії дронам", - повідомив Мойсюк.
Навчальний центр розташований на одному з полігонів сухопутних військ Польщі. Він є елементом підтримки України з боку НАТО та створює основу для подальшої співпраці у розбудові оборонного потенціалу.
Церемонію відкриття центру відвідали Віцепрем'єр-міністр, Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік, Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, а також представники інших держав-членів НАТО.
У центрі вже перебувають 250 норвезьких інструкторів. Очікується, що невдовзі до них приєднаються військовослужбовці з Естонії та інших країн Альянсу.
Взаємодія ЗСУ з європейськими партнерами
Раніше РБК-Україна з посиланням на високу представницю ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Каю Каллас повідомляло, що європейські держави планують відправити військових інструкторів в Україну в рамках тренувальної місії з підготовки української армії EUMAM. Але це станеться лише після завершення війни та буде частиною гарантій безпеки.
За словами Каллас, Євросоюз наразі є найбільшим партнером України у підготовці військових та проводить для українських солдатів велику кількість тренувальних курсів. Загалом з моменту старту програми підготовку там пройшли 80 тисяч військових.
У квітні минулого року бригада поліції "Лють" показала відео навчань з інструкторами НАТО, де бійці мали змогу опанувати різні види озброєння.
