Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа

Україна розірвала дипломатичні відносини з Республікою Нікарагуа через її рішення визнати тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Крим частиною Росії.

У заяві, опублікованій 2 жовтня, міністерство закордонних справ України назвало цей крок Нікарагуа спробою підірвати суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. У відомстві також наголосили, що визнання окупованих територій російськими є нікчемним і не матиме юридичних наслідків.

Режим Нікарагуа систематично і грубо порушує взяті на себе зобов'язання, закріплені у документах про встановлення дипломатичних відносин з Україною, наголосили у міністерстві.

"Підтримка збройної агресії Російської Федерації проти України, спроба легітимізації силового захоплення частини території України, офіційне визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" та відкриття незаконного "почесного консульства Нікарагуа" на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, Україна, свідчить про політичне ототожнення Нікарагуа з державою-агресором та пряму фінансову і політичну залежність маріонеткового режиму Манагуа від Москви", - йдеться у заяві.

Голова МЗС Андрій Сибіга додав, що Україна й надалі жорстко реагуватиме на спроби зазіхати на її суверенітет і територіальну цілісність.

Президент Нікарагуа висловлював Путіну підтримку і солідарність

У липні ЗМІ поширили лист президента Нікарагуа Даніеля Ортеги, адресований президенту РФ Володимиру Путіну. У листі Ортега висловив "повну підтримку та визнання Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей як невід'ємної частини Російської Федерації".

У МЗС України тоді попередили, що у разі підтвердження інформації Київ залишає за собою право на відповідь, яка буде співмірною безпрецедентному рівню недружних дій.