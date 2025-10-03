Нідерланди проти прискорення перемовин про членство України

Нідерланди виступили проти пришвидшення переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це прем'єр-міністр країни Дік Схооф заявив у четвер, 2 жовтня, після зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені, передає кореспондентка DW.

Схооф наголосив, що майбутнє України - в ЄС, проте Нідерланди не підтримують прискорення переговорів про вступ, яке би дозволило обійти вето Угорщини, як це пропонував голова Європейської Ради Антоніу Кошта. "Це не рішення", - вважає він.

Схооф наголосив, що Нідерланди залишаються відданими Копенгагенським критеріям та вимозі одностайності, яку вони передбачають. Будь-яка зміна правил, цитує його видання NL Times

, також вимагатиме одностайної підтримки. Він також зазначив, що цінує зусилля Кошти, проте справжнім рішенням є посилення тиску на Угорщину, яка блокує переговори.

"В очах (президента України Володимира. - Ред.) Зеленського кожна затримка означає, що Європейський Союз трохи віддаляється", - сказав Схооф. Він додав, що пояснив аргументи українському лідеру і "безсумнівно зробить це ще кілька разів найближчим часом".