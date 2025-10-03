Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський заявив, що Орбан блокує Україну в ЄС через вибори

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угорський прем'єр Віктор Орбан блокує Україну в ЄС через вибори.

«Так, у нас є проблеми з Угорщиною. Ми можемо відкрито говорити про це, бо у Віктора Орбана вибори. І я думаю, що це нерозумно. Через свої вибори він блокує шлях великої 40-мільйонної країни до ЄС», - заявив він у Копенгагені.

Цієї заяви Зеленського Орбан не коментував.

Угорський прем'єр вкотре повторив, що Будапешт блокуватиме членство України в ЄС та НАТО.

«Вони хочуть передати Україні кошти ЄС. Вони намагаються пришвидшити вступ України за допомогою всіляких юридичних хитрощів. Вони хочуть фінансувати поставки зброї. Я твердо підтримуватиму позицію Угорщини», - написав прем'єр-міністр Угорщини у своєму дописі в соціальних мережах.

Він також заявив, що не підтримає рішення щодо надання репараційного кредиту для України за рахунок російських активів.

«Бельгія хоче взаємної відповідальності. Ні в якому разі», - відповів він після саміту в Копенгагені на питання журналістів, чи підтримує ідею кредиту.

В Угорщині у квітні наступного року відбудуться парламентські вибори.
Новий парламент формуватиме уряд. У червні видання Bloomberg писало, що Орбан, який з 2010 року очолює уряд, опинився перед реальною загрозою втрати влади через значне зростання популярності опозиційних сил.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Угорщина
 

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,14 0,34 41,1100  0,14 0,34
EUR 48,1500  0,29 0,60 48,1900  0,29 0,60

