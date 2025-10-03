Фінансові новини
03.10.25
01:35
Корирування
Курс НБУ
Зеленський заявив, що Орбан блокує Україну в ЄС через вибори
23:30 02.10.2025 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що угорський прем'єр Віктор Орбан блокує Україну в ЄС через вибори.
«Так, у нас є проблеми з Угорщиною. Ми можемо відкрито говорити про це, бо у Віктора Орбана вибори. І я думаю, що це нерозумно. Через свої вибори він блокує шлях великої 40-мільйонної країни до ЄС», - заявив він у Копенгагені.
Цієї заяви Зеленського Орбан не коментував.
Угорський прем'єр вкотре повторив, що Будапешт блокуватиме членство України в ЄС та НАТО.
«Вони хочуть передати Україні кошти ЄС. Вони намагаються пришвидшити вступ України за допомогою всіляких юридичних хитрощів. Вони хочуть фінансувати поставки зброї. Я твердо підтримуватиму позицію Угорщини», - написав прем'єр-міністр Угорщини у своєму дописі в соціальних мережах.
Він також заявив, що не підтримає рішення щодо надання репараційного кредиту для України за рахунок російських активів.
«Бельгія хоче взаємної відповідальності. Ні в якому разі», - відповів він після саміту в Копенгагені на питання журналістів, чи підтримує ідею кредиту.
В Угорщині у квітні наступного року відбудуться парламентські вибори.
Новий парламент формуватиме уряд. У червні видання Bloomberg писало, що Орбан, який з 2010 року очолює уряд, опинився перед реальною загрозою втрати влади через значне зростання популярності опозиційних сил.
