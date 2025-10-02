Фінансові новини
Бельгія хоче, щоб лідери ЄС розділили ризик використання росактивів для України
16:48 02.10.2025 |
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив у четвер, що звернувся до інших лідерів ЄС з проханням надати гарантії того, що вони розділять ризики, якщо заморожені російські активи, що знаходяться в його країні, будуть використані для фінансування кредитів Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
На саміті в Копенгагені в середу лідери Європейського Союзу висловили широку підтримку ідеї використання заморожених на Заході російських активів для надання Україні кредиту в розмірі 140 мільярдів євро, але заявили, що їм ще потрібно розібратися зі складними юридичними та фінансовими аспектами цієї операції.
Згідно з міжнародним правом, суверенні активи не можуть бути конфісковані, тому, організовуючи кредит, ЄС повинен буде знайти спосіб захистити Бельгію, де знаходиться більша частина активів, від російських дій у відповідь.
"Безкоштовних грошей не буває. Завжди є наслідки", - сказав де Вевер журналістам у Копенгагені.
"Вчора я пояснив своїм колегам, що мені потрібен їхній підпис, що якщо ми візьмемо гроші Путіна, використаємо їх, ми всі будемо нести відповідальність, якщо щось піде не так", - додав він.
Більшість російських активів, що знаходяться в Європі, знаходяться в Бельгії, оскільки там розташований Euroclear, центральний депозитарій цінних паперів, де російські гроші були знерухомлені внаслідок санкцій за вторгнення РФ в Україну.
Більшість лідерів ЄС були б раді використати російські активи на користь України, щоб полегшити фінансовий тягар підтримки України з власних національних бюджетів, але Бельгія та інші країни не хочуть ризикувати тим, що їм доведеться оплачувати рахунки.
Бельгія також занепокоєна особистою безпекою керівництва Euroclear."Директор Euroclear вже живе під пильною охороною, тому те, що ми збираємося зробити, є ризикованим", - сказав де Вевер журналістам.
"Я хочу, щоб усі знали про це, і я хочу, щоб усі підписалися під тим, що ми пливемо з вами в одному човні, чого б це не коштувало, куди б він не поплив і з чим би не зіткнувся", - додав він.
Де Вевер заявив, що він також хоче повної прозорості від інших європейських країн щодо того, де зберігаються заморожені російські активи.
Європейські уряди тримають у секреті інформацію про те, скільки російських активів вони мають. У дослідницькому документі Європейського парламенту йдеться про те, що, окрім готівки в Бельгії, Франція може зберігати 19 мільярдів євро, а Люксембург - від п'яти до 20 мільярдів євро.
Як повідомляла "Європейська правда", головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що ідея з так званою "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів у Європі за своєю суттю не суперечить міжнародному праву.
У відповідь Росія почала погрожувати націоналізувати західні компанії, якщо ЄС конфіскує її активи.
У той самий час, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що надання "репараційної позики" Україні на базі заморожених активів Росії є чутливим питанням, яке викликає вагання в багатьох країн-членів ЄС.
