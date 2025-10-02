Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Командувач СБС заявив про плани довести їх чисельність до 5% від загальної чисельності Сил оборони

16:43 02.10.2025 |

Політика

 

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що чисельність СБС наразі складає 2% від загальної чисельності Сил оборони України, та анонсував збільшення чисельності до 5% шляхом рекрутингу, який почнеться в середині жовтня.

"Нас 2%. Чи буде нас більше? Треба 5% від загальної чисельності Сил оборони України. Ось і перевіримо, набір почнеться 17-18 жовтня. Деталі згодом", - написав Бровді в Телеграм у четвер.

При цьому він виключив примусову мобілізацію в СБС. "Попереду рекрутинг. Наповнення виключно особами за власним бажанням, в т.ч. СЗЧ (механізм переведення після самовільного залимшення частини - ІФ-У) та Армія+ (мобільний застосунок Міністерства оборони - ІФ-У). Без бусифікацій (її у наших інтересах ніколи не було); переводи лише за згодою сторін", - написав Бровді.

За його словами, Угруповання СБУ "нарощує мʼязи та оберти". Зокрема, він повідомив, що 414 окрема бригада "Птахи Мадяра" збільшена вдвічі "із запровадженням складової глибинного ураження".

14 окремий полк СБС розширено до 1 окремого Центру СБС, 20 окремий полк К-2 трансформовано у 20-ту окрему бригаду СБС, 412 окремий полк СБС "Nemesis" трансформовано у 412-ту окрему бригаду СБС, а 413 окремий батальйон СБС "Рейд" трансформовано у 413 окремий полк СБС "Рейд", повідомив Бровді.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,14 0,34 41,1100  0,14 0,34
EUR 48,1500  0,29 0,60 48,1900  0,29 0,60

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес