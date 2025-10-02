Фінансові новини
- |
- 02.10.25
- |
- 17:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Командувач СБС заявив про плани довести їх чисельність до 5% від загальної чисельності Сил оборони
16:43 02.10.2025 |
Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що чисельність СБС наразі складає 2% від загальної чисельності Сил оборони України, та анонсував збільшення чисельності до 5% шляхом рекрутингу, який почнеться в середині жовтня.
"Нас 2%. Чи буде нас більше? Треба 5% від загальної чисельності Сил оборони України. Ось і перевіримо, набір почнеться 17-18 жовтня. Деталі згодом", - написав Бровді в Телеграм у четвер.
При цьому він виключив примусову мобілізацію в СБС. "Попереду рекрутинг. Наповнення виключно особами за власним бажанням, в т.ч. СЗЧ (механізм переведення після самовільного залимшення частини - ІФ-У) та Армія+ (мобільний застосунок Міністерства оборони - ІФ-У). Без бусифікацій (її у наших інтересах ніколи не було); переводи лише за згодою сторін", - написав Бровді.
За його словами, Угруповання СБУ "нарощує мʼязи та оберти". Зокрема, він повідомив, що 414 окрема бригада "Птахи Мадяра" збільшена вдвічі "із запровадженням складової глибинного ураження".
14 окремий полк СБС розширено до 1 окремого Центру СБС, 20 окремий полк К-2 трансформовано у 20-ту окрему бригаду СБС, 412 окремий полк СБС "Nemesis" трансформовано у 412-ту окрему бригаду СБС, а 413 окремий батальйон СБС "Рейд" трансформовано у 413 окремий полк СБС "Рейд", повідомив Бровді.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Наглядова рада «Укренерго» передумала звільняти Зайченка з посади
|Кабмін вирішив почати підготовку до приватизації «Сенс Банку» та «Укргазбанку», – Мінфін
|Британія та Німеччина скликають «Рамштайн» на 15 жовтня
|WSJ: США нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів углиб території РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Бельгія хоче, щоб лідери ЄС розділили ризик використання росактивів для України
|Командувач СБС заявив про плани довести їх чисельність до 5% від загальної чисельності Сил оборони
|У Єврокомісії хочуть залучити до «репараційних позик» Україні держави G7
|Єврокомісарка Кос: Шкода від липневих законів про НАБУ та САП ще не ліквідована на 100%
|Суд закрив справу про розкрадання 1,5 млрд грн чиновником Міноборони — ЦПК
|Лідери ЄС не змогли домовитись за «мегапозику» для України за рахунок РФ – FT
Бізнес
|З компаній Tesla та xAI Ілона Маска масово звільняються топменеджери, – FT
|Ринкова вартість NVIDIA перевищила $4,5 трлн на тлі нових угод у сфері ШІ
|«Київстар» запускає тестування технології Direct to Cell від Starlink для абонентів
|Китай запустив найпотужніше магнітне поле: у 700 тис. разів більше, ніж в Землі
|У Лондоні засудили «королеву біткоїна»: конфісковано BTC на $7,3 млрд
|Колишня учасниця рейтингу Forbes 30 Under 30 отримала сім років за шахрайство
|У Microsoft Word та Excel з'являться ШІ-агенти, що працюватимуть замість вас