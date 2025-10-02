Командувач СБС заявив про плани довести їх чисельність до 5% від загальної чисельності Сил оборони

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що чисельність СБС наразі складає 2% від загальної чисельності Сил оборони України, та анонсував збільшення чисельності до 5% шляхом рекрутингу, який почнеться в середині жовтня.

"Нас 2%. Чи буде нас більше? Треба 5% від загальної чисельності Сил оборони України. Ось і перевіримо, набір почнеться 17-18 жовтня. Деталі згодом", - написав Бровді в Телеграм у четвер.

При цьому він виключив примусову мобілізацію в СБС. "Попереду рекрутинг. Наповнення виключно особами за власним бажанням, в т.ч. СЗЧ (механізм переведення після самовільного залимшення частини - ІФ-У) та Армія+ (мобільний застосунок Міністерства оборони - ІФ-У). Без бусифікацій (її у наших інтересах ніколи не було); переводи лише за згодою сторін", - написав Бровді.

За його словами, Угруповання СБУ "нарощує мʼязи та оберти". Зокрема, він повідомив, що 414 окрема бригада "Птахи Мадяра" збільшена вдвічі "із запровадженням складової глибинного ураження".

14 окремий полк СБС розширено до 1 окремого Центру СБС, 20 окремий полк К-2 трансформовано у 20-ту окрему бригаду СБС, 412 окремий полк СБС "Nemesis" трансформовано у 412-ту окрему бригаду СБС, а 413 окремий батальйон СБС "Рейд" трансформовано у 413 окремий полк СБС "Рейд", повідомив Бровді.