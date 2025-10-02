Фінансові новини
У Єврокомісії хочуть залучити до «репараційних позик» Україні держави G7
16:41 02.10.2025 |
Європейська комісія розглядає можливість участі у наданні "репараційних позик" Україні інших держав, на території яких є заморожені активи Росії, і планує порушити це питання на рівні "Групи семи".
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", повідомила 2 жовтня в Брюсселі головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.
ЄС може запросити держави G7 до участі в проєкті "репараційних позик" Україні на базі заморожених активів РФ.
"Ми звертаємося до наших партнерів по всьому світу, зокрема й у контексті G7, щодо цього питання", - заявила Піньо, відповідаючи на питання, чи збирається ЄС залучити в свій проєкт "репараційних кредитів" Україні інші держави, які мають заморожені активи РФ.
Своєю чергою, речник Єврокомісії Балаж Уйварі додав, що європосадовці "відкриті до таких обговорень у рамках зустрічей G7".
"Звичайно, що роблять інші учасники (G7. - Ред.) - це їхнє рішення. Але ми відкриті до таких дискусій, і, безперечно, це питання буде підняте на майбутніх зустрічах G7", - наголосив він.
Як повідомляла "Європейська правда", президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що надання "репараційної позики" Україні на базі заморожених активів Росії є чутливим питанням, яке викликає вагання в багатьох країн-членів ЄС.
У той самий час головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що ідея з так званою "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів у Європі за своєю суттю не суперечить міжнародному праву.
У відповідь Росія почала погрожувати націоналізувати західні компанії, якщо ЄС конфіскує її активи.
