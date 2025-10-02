Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Єврокомісії хочуть залучити до «репараційних позик» Україні держави G7

 

Європейська комісія розглядає можливість участі у наданні "репараційних позик" Україні інших держав, на території яких є заморожені активи Росії, і планує порушити це питання на рівні "Групи семи".

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", повідомила 2 жовтня в Брюсселі головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

ЄС може запросити держави G7 до участі в проєкті "репараційних позик" Україні на базі заморожених активів РФ.

"Ми звертаємося до наших партнерів по всьому світу, зокрема й у контексті G7, щодо цього питання", - заявила Піньо, відповідаючи на питання, чи збирається ЄС залучити в свій проєкт "репараційних кредитів" Україні інші держави, які мають заморожені активи РФ.

Своєю чергою, речник Єврокомісії Балаж Уйварі додав, що європосадовці "відкриті до таких обговорень у рамках зустрічей G7".

"Звичайно, що роблять інші учасники (G7. - Ред.) - це їхнє рішення. Але ми відкриті до таких дискусій, і, безперечно, це питання буде підняте на майбутніх зустрічах G7", - наголосив він.

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що надання "репараційної позики" Україні на базі заморожених активів Росії є чутливим питанням, яке викликає вагання в багатьох країн-членів ЄС.

У той самий час головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що ідея з так званою "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів у Європі за своєю суттю не суперечить міжнародному праву.

У відповідь Росія почала погрожувати націоналізувати західні компанії, якщо ЄС конфіскує її активи.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,14 0,34 41,1100  0,14 0,34
EUR 48,1500  0,29 0,60 48,1900  0,29 0,60

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес