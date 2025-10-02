Авторизация

Незалежність антикорупційних органів є необхідною умовою для вступу України до ЄС — єврокомісарка Кос

Незалежність антикорупційних органів є необхідною умовою для вступу України до ЄС — єврокомісарка Кос

 

Україна потребує сильних та незалежних антикорупційних інституцій, які є основою будь-якої демократії, зазначила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос на зустрічі з керівництвом Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Шлях України до Європейського Союзу ґрунтується на міцному верховенстві права. Сильна Україна потребує сильних та незалежних антикорупційних інституцій. Вони є основою будь-якої демократії, яка працює на благо своїх громадян", - цитує Кос НАБУ в телеграм-каналі в четвер, інформуючи про зустріч у Києві директора НАБУ та керівника САП із єврокомісаркою Мартою Кос та міністеркою закордонних справ Данії Марі Бʼярре.

"Сторони обговорили підтримку незалежності антикорупційних інституцій, їхню роль у зміцненні верховенства права та поступ України на євроінтеграційному шляху", - повідомляє НАБУ.

За словами Бʼярре, верховенство права та боротьба з корупцією є одними з найважливіших фундаментів демократичного суспільства. "Антикорупційні інституції України та їхні співробітники щодня невтомно працюють, роблячи свій внесок у майбутнє України як члена ЄС", - підкреслила міністерка закордонних справ Данії .

Директор НАБУ Семен Кривонос наголосив, що антикорупційна інфраструктура є фундаментом для довіри громадян та міжнародних партнерів.

"Комісар ЄС із питань розширення Марта Кос і Міністр у справах Європи Королівства Данія Марі Б'єрре в ході візиту до Києва завітали до Національного антикорупційного бюро України з метою підтвердити політичну підтримку ключових антикорупційних інституцій, подякувати детективам і прокурорам за роботу в умовах війни та постійного тиску", - зазначає САП в повідомленні в телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням антикорупційної прокуратури, високі представники ЄС та Данії провели окрему зустріч із керівниками САП і НАБУ.

"Обговорили необхідні гарантії інституційної незалежності, захисту від втручань, підкресливши, що верховенство права, дієва антикорупційна система залишаються критеріями руху України до ЄС, тому увага до незалежності НАБУ та САП буде збережена", - наголошують в САП.

Таким чином, як зазначають в антикорупційній прокуратурі, візит сформулював важливий меседж про те, що підтримка України з боку партнерів продовжується і буде посилюватися.

"Однак просування реформ і здобуття європейського майбутнього для поколінь українських громадян є відповідальністю наших суспільства й держави", - резюмують в САП.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,08 0,18 41,3050  0,05 0,13
EUR 48,5000  0,06 0,12 48,5300  0,05 0,10

