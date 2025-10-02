Президент Єврокомісії представила лідерам ЄС пропозицію репараційної позики для України на основі іммобілізованих росактивів

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вперше представила пропозиції щодо репараційної позики для України, яка буде базуватися на іммобілізованих російських активах, головуюча в ЄС Данія буде її активно просувати.

Про це вона повідомила на пресконференції у середу в Копенгагені по завершенню неформального засідання Європейської ради.

"Сьогодні я мала можливість представити пропозицію Комісії, і ми провели дуже гарне перше обговорення. Це початок дискусії. Звичайно, нам потрібно набагато детальніше доопрацювати всю пропозицію, але я була рада бачити інтерес лідерів до цієї концепції. Тож зараз ми активізуємо обговорення", - повідомила президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн окремо висловила подяку канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, який одразу підтримав цю пропозицію.

Коментуючи на прохання журналістів чутливість цього питання, зокрема, для Бельгії, де і знаходиться більшість іммобілізованих російських активів, президент Єврокомісії сказала: "Що стосується Бельгії, то абсолютно зрозуміло, що Бельгія не може бути єдиною державою-членом, яка несе ризик, але ризики мають бути покладені на ширші плечі".

Вона знову пояснила, що ця репараційна позика буде базуватися на мобілізованих російських активах, і буде розподілена на траншами з конкретними умовами. "Ми зміцнимо нашу власну оборонну промисловість, забезпечивши використання частини позики для закупівель у Європі та з Європою, і, що дуже важливо, не буде конфіскації активів. Україна отримує ці позики, і Україна повинна їх повернути, якщо Росія виплачує репарації, тому що винуватець має бути притягнутий до відповідальності", - деталізувала фон дер Ляєн.

У свою чергу прем'єр-міністр головуючої в ЄС Данії Метте Фредеріксен заявила, що "рішуче підтримує цю ідею". "Справедливо, щоб Росія платила за руйнування. Як головуюча країна, ми будемо активно працювати над просуванням цієї ідеї. Ми всі, крім одного (мається на увазі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - ІФ-У), також підтвердили нашу підтримку процесу вступу України до ЄС. Реформи були впроваджені в Україні, незважаючи на дуже складні обставини, і тепер наша справа - виконати свою частину роботи", - сказала вона.