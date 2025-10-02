Фінансові новини
- |
- 02.10.25
- |
- 09:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент Єврокомісії представила лідерам ЄС пропозицію репараційної позики для України на основі іммобілізованих росактивів
09:03 02.10.2025 |
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вперше представила пропозиції щодо репараційної позики для України, яка буде базуватися на іммобілізованих російських активах, головуюча в ЄС Данія буде її активно просувати.
Про це вона повідомила на пресконференції у середу в Копенгагені по завершенню неформального засідання Європейської ради.
"Сьогодні я мала можливість представити пропозицію Комісії, і ми провели дуже гарне перше обговорення. Це початок дискусії. Звичайно, нам потрібно набагато детальніше доопрацювати всю пропозицію, але я була рада бачити інтерес лідерів до цієї концепції. Тож зараз ми активізуємо обговорення", - повідомила президент Єврокомісії.
Фон дер Ляєн окремо висловила подяку канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, який одразу підтримав цю пропозицію.
Коментуючи на прохання журналістів чутливість цього питання, зокрема, для Бельгії, де і знаходиться більшість іммобілізованих російських активів, президент Єврокомісії сказала: "Що стосується Бельгії, то абсолютно зрозуміло, що Бельгія не може бути єдиною державою-членом, яка несе ризик, але ризики мають бути покладені на ширші плечі".
Вона знову пояснила, що ця репараційна позика буде базуватися на мобілізованих російських активах, і буде розподілена на траншами з конкретними умовами. "Ми зміцнимо нашу власну оборонну промисловість, забезпечивши використання частини позики для закупівель у Європі та з Європою, і, що дуже важливо, не буде конфіскації активів. Україна отримує ці позики, і Україна повинна їх повернути, якщо Росія виплачує репарації, тому що винуватець має бути притягнутий до відповідальності", - деталізувала фон дер Ляєн.
У свою чергу прем'єр-міністр головуючої в ЄС Данії Метте Фредеріксен заявила, що "рішуче підтримує цю ідею". "Справедливо, щоб Росія платила за руйнування. Як головуюча країна, ми будемо активно працювати над просуванням цієї ідеї. Ми всі, крім одного (мається на увазі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - ІФ-У), також підтвердили нашу підтримку процесу вступу України до ЄС. Реформи були впроваджені в Україні, незважаючи на дуже складні обставини, і тепер наша справа - виконати свою частину роботи", - сказала вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Блекаут на ЧАЕС тривав понад три години, удар росіян був цілеспрямований, - Зеленський
|ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії
|ЧАЕС у блекауті через обстріл РФ енергооб'єкта в Славутичі
|Британська MGI відправить в Україну ударні дрони, які можуть бити на 250 км
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Міністри фінансів G7 домовилася про спільні кроки для посилення тиску на Росію - комюніке
|Президент Єврокомісії представила лідерам ЄС пропозицію репараційної позики для України на основі іммобілізованих росактивів
|WSJ: США нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів углиб території РФ
|ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії
|ЧАЕС у блекауті через обстріл РФ енергооб'єкта в Славутичі
|Пентагон виділив $179 мільйонів на оборонні потреби США та України
|Орбан заявив, що не хоче, аби Україна й Угорщина належали до одних форматів. Сибіга нагадав йому про ООН і низку інших
Бізнес
|Meta прагне стати «Android у світі робототехніки» й розробляє власну платформу
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки
|Китай запускає візу для залучення іноземних IT-фахівців на тлі подорожчання H-1B у США
|У психлікарнях аншлаг через ШІ: лікарі б'ють на сполох
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав