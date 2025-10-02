Авторизация

Пентагон виділив $179 мільйонів на оборонні потреби США та України

 

Міністерство війни США уклало контракт із компанією Intuitive Research and Technology Corp. на суму 179 мільйона доларів для постачання деталей літальних апаратів для потреб США та України.

Про це йдеться в повідомленні Пентагону, передає Укрінформ.

Зазначається, що американська інженерно-аналітична компанія у сфері аерокосмічних технологій Intuitive Research and Technology Corp. отримала контракт мінімум на 179 460 689 доларів за схемою cost-plus-fixed-fee («витрати плюс фіксована винагорода») на постачання «деталей для літальних апаратів».

Датою завершення контракту вказано 31 серпня 2028 року, проте фінансування операцій та обслуговування продажів військової техніки за кордоном заплановано у 2024-2025 фінансовому році.

Серед замовників за цим контрактом названо армію США, федеральні цивільні відомства та Україну.
