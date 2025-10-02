Фінансові новини
- |
- 02.10.25
- |
- 04:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пентагон виділив $179 мільйонів на оборонні потреби США та України
23:34 01.10.2025 |
Міністерство війни США уклало контракт із компанією Intuitive Research and Technology Corp. на суму 179 мільйона доларів для постачання деталей літальних апаратів для потреб США та України.
Про це йдеться в повідомленні Пентагону, передає Укрінформ.
Зазначається, що американська інженерно-аналітична компанія у сфері аерокосмічних технологій Intuitive Research and Technology Corp. отримала контракт мінімум на 179 460 689 доларів за схемою cost-plus-fixed-fee («витрати плюс фіксована винагорода») на постачання «деталей для літальних апаратів».
Датою завершення контракту вказано 31 серпня 2028 року, проте фінансування операцій та обслуговування продажів військової техніки за кордоном заплановано у 2024-2025 фінансовому році.
Серед замовників за цим контрактом названо армію США, федеральні цивільні відомства та Україну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії
ТОП-НОВИНИ
|ЧАЕС у блекауті через обстріл РФ енергооб'єкта в Славутичі
|Британська MGI відправить в Україну ударні дрони, які можуть бити на 250 км
|Раді пропонують змінити назву розмінної монети «копійка» на «шаг»
|Фон дер Ляєн: половина з 4 млрд євро, наданих Україні ЄС 1 жовтня, має піти на дрони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії
|ЧАЕС у блекауті через обстріл РФ енергооб'єкта в Славутичі
|Пентагон виділив $179 мільйонів на оборонні потреби США та України
|Орбан заявив, що не хоче, аби Україна й Угорщина належали до одних форматів. Сибіга нагадав йому про ООН і низку інших
|Британська MGI відправить в Україну ударні дрони, які можуть бити на 250 км
|Каллас: «репараційна позика» Україні за рахунок росактивів не порушить міжнародне право
|Орбан каже, що ініціатива Кошти з відкриття кластерів для України не пройде «жодним чином»
Бізнес
|Meta прагне стати «Android у світі робототехніки» й розробляє власну платформу
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки
|Китай запускає візу для залучення іноземних IT-фахівців на тлі подорожчання H-1B у США
|У психлікарнях аншлаг через ШІ: лікарі б'ють на сполох
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав