- 01.10.25
- 23:37
RSS
мапа сайту
Орбан заявив, що не хоче, аби Україна й Угорщина належали до одних форматів. Сибіга нагадав йому про ООН і низку інших
23:08 01.10.2025 |
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, сказав що його держава не хотіла б належати з Україною до одного й того ж інтеграційного формату, коли вкотре виступив проти її членства в ЄС. У Міністерстві закордонних справ України відповіли.
Про це Орбан говорив під час свого візиту до Копенгагена на саміт ЄС, передає Guardian.
«Угорці не хотіли б належати до одного й того ж інтеграційного формату, навіть військового, як НАТО, чи політично-економічного, як Європейський Союз, з українцями. Тому моя пропозиція, угорська пропозиція, полягає в тому, щоб мати стратегічну угоду з Україною, а не членство», - сказав він.
Водночас Орбан назвав Україну «героїчною країною», яку європейцям слід підтримувати, однак членство, вважає угорський премʼєр, - це «забагато».
На його думку, доєднання України до блоку поки «не повинно бути взагалі». Він також відкинув припущення, що ЄС може змінити свої правила щодо початку переговорів з новими державами-членами, щоб обійти угорське вето.
Крім того, премʼєр знову повторив, що Україна буцімто не є суверенною країною.
«У них немає грошей, щоб утримувати себе. Ми платимо армії, ми платимо державній бюрократії, ми платимо пенсії, ми платимо все. Якщо за вас платить хтось інший, ви не суверенна країна. Це не моральне твердження, це просто фінансовий факт», - додав Орбан.
Ні тлі цього глава української дипломатії Андрій Сибіга нагадав угорському премʼєру, що існує багато інтеграційних форматів, до яких угорці та українці вже належать разом.
Зокрема, це Організація Об'єднаних Націй, Рада Європи, Світова організація торгівлі, Міжнародний валютний фонд, Центральноєвропейська ініціатива, ЄБРР, Дунайська комісія, ОЗХЗ, МАГАТЕ, ФАО та десятки інших.
«Вікторе Орбане, тож Угорщина має намір залишити їх усіх, чи не так?» - запитав Сибіга.
