Фінансові новини
- |
- 01.10.25
- |
- 21:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Каллас: «репараційна позика» Україні за рахунок росактивів не порушить міжнародне право
17:26 01.10.2025 |
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що ідея з так званою "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів у Європі за своєю суттю не суперечить міжнародному праву.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед євросамітом у Копенгагені 1 жовтня.
Каллас підтвердила, що країни ЄС обговорюють ідею з так званою "репараційною позикою" Україні на 140 млрд євро з використанням заморожених російських активів, та що згоди щодо цього плану поки немає.
"Я не можу назвати якихось крайніх термінів. Ми будемо намагатися зробити це якнайшвидше", - зазначила вона.
Вона нагадала, що ідея полягає у тому, що або Росія у майбутньому сплатить Україні репарації за завдані збитки, і Україна поверне позику ЄС, а РФ отримає назад свої гроші; або ж Росія відмовиться платити репарації - і втратить заморожені активи.
Її запитали, наскільки це робоча схема з точки зору відповідності міжнародному праву.
"Базовий принцип міжнародного права - що той, хто завдав збитки, має відшкодувати їх... Росія прямо зараз завдає Україні величезних збитків, і було б неправильно, що за це має платити хтось інший. Це основний принцип. Коли нам треба якось розвивати правила, я маю на увазі, ми можемо зробити на зразок того, як робили з міжнародними трибуналами, як робили багато з чим, чого раніше не існувало", - зазначила головна дипломатка ЄС.
Її перепитали щодо побоювань, чи не відлякає це інших інвесторів з третіх країн, якщо з'явиться прецедент конфіскації активів, які перебували у Європі.
"Але якщо ви не починаєте війну проти іншої країни - ви не потрапляєте під цей ризик. І я думаю, що більшість країн, фізичних осіб і компаній не будуть починати війн", - відповіла Каллас.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що надання "репараційної позики" Україні викликає вагання в багатьох країн-членів ЄС. Серед прихильників цієї ідеї - Німеччина, Швеція та Фінляндія.
Копенгаген також вважає, що це можливо реалізувати, попри юридичну складність питання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Раді пропонують змінити назву розмінної монети «копійка» на «шаг»
|Фон дер Ляєн: половина з 4 млрд євро, наданих Україні ЄС 1 жовтня, має піти на дрони
|Україна отримала чергові €4 мільярди від ЄС в рамках кредиту G7
|У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов'язано з атакою БпЛА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Британська MGI відправить в Україну ударні дрони, які можуть бити на 250 км
|Каллас: «репараційна позика» Україні за рахунок росактивів не порушить міжнародне право
|Орбан каже, що ініціатива Кошти з відкриття кластерів для України не пройде «жодним чином»
|Керівник САП: у влади є воля боротися з побутової корупцією, але немає запиту на боротьбу з топкорупцією
|Фон дер Ляєн: половина з 4 млрд євро, наданих Україні ЄС 1 жовтня, має піти на дрони
|Перехід ЗСУ на корпусну систему завершений — начальник Генштабу
Бізнес
|Meta прагне стати «Android у світі робототехніки» й розробляє власну платформу
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки
|Китай запускає візу для залучення іноземних IT-фахівців на тлі подорожчання H-1B у США
|У психлікарнях аншлаг через ШІ: лікарі б'ють на сполох
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав