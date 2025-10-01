Фінансові новини
Керівник САП: у влади є воля боротися з побутової корупцією, але немає запиту на боротьбу з топкорупцією
16:55 01.10.2025 |
Влада має політичну волю боротися з побутовою корупцією, але немає запиту від влади на боротьбу з корупційними проявами серед найвищих посадовців держави, вважає керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко.
"Стосовно тиску ключове, що я думаю.... У політичної влади є воля політична на боротьбу з корупцією на побутовому рівні. Тому у нас добре працює цифровізація багатьох процесів, де стикається суспільство з корупцією... Але немає запиту і немає політичної волі саме найвищої політичної частини нашої влади на боротьбу з топкорупцією в країні", - сказав Клименко у середу в Києві в ході міжнародної конференції "Рух крізь опір. Як працює антикорупційна система", організованою інтернет-виданням "Українська правда".
За словами керівника САП, саме тому і відбуваються певний супротив впровадженню механізмів, які спрямовані на посилення боротьбі з топкорупцією.
Відповідаючи на питання про те, чи вдасться зберегти незалежність антикорупційних органів, Клименко сказав: "Чи є у нас шанси? У нас є досить великі шанси. Головне, щоб фокус суспільства, міжнародних партнерів не втрачався. Тоді ми матимемо шанс на перемогу".
