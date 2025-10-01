Авторизация

Керівник САП: у влади є воля боротися з побутової корупцією, але немає запиту на боротьбу з топкорупцією

16:55 01.10.2025

Політика

 

Влада має політичну волю боротися з побутовою корупцією, але немає запиту від влади на боротьбу з корупційними проявами серед найвищих посадовців держави, вважає керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко.

"Стосовно тиску ключове, що я думаю.... У політичної влади є воля політична на боротьбу з корупцією на побутовому рівні. Тому у нас добре працює цифровізація багатьох процесів, де стикається суспільство з корупцією... Але немає запиту і немає політичної волі саме найвищої політичної частини нашої влади на боротьбу з топкорупцією в країні", - сказав Клименко у середу в Києві в ході міжнародної конференції "Рух крізь опір. Як працює антикорупційна система", організованою інтернет-виданням "Українська правда".

За словами керівника САП, саме тому і відбуваються певний супротив впровадженню механізмів, які спрямовані на посилення боротьбі з топкорупцією.

Відповідаючи на питання про те, чи вдасться зберегти незалежність антикорупційних органів, Клименко сказав: "Чи є у нас шанси? У нас є досить великі шанси. Головне, щоб фокус суспільства, міжнародних партнерів не втрачався. Тоді ми матимемо шанс на перемогу".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8811  0,10 0,25 41,4296  0,12 0,28
EUR 48,0711  0,10 0,20 48,7978  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2300  0,15 0,37 41,2500  0,14 0,34
EUR 48,4800  0,29 0,60 48,5100  0,28 0,58

