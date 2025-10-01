Перехід ЗСУ на корпусну систему завершений — начальник Генштабу

Перехід Збройних сил України на корпусну структуру завершений - усі новостворені корпуси вже виконують завдання у складі визначених угруповань.

Про це в інтерв'ю «Укрінформу» розповів начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

За його словами, є «нюанси» щодо укомплектованості, підготовки і щодо змін, які вже відбуваються всередині цих корпусів, зазначивши, що ЗСУ «постійно видозмінюються».

«Генеральним штабом була організована та проведена велика робота щодо одночасної підготовки всіх десяти новостворених управлінь корпусів. Звісно, це потребувало неабияких зусиль, особливо залучення найбільш підготовлених представників ЗСУ. Також, до підготовки особового складу управлінь корпусів були залучені інструктори країн-партнерів», - розповів Гнатов.

Начальник Генштабу також відзначив, що завдяки проведенню корпусної реформи не були реалізовані плани ворога щодо швидких наступальних дій на території Донеччини, Харківщини, Запоріжжі тощо.

Окрім цього, Гнатов також додав, що водночас тривають інші організаційні заходи всередині ЗСУ, зокрема створення Штурмових військ та Кіберсил ЗСУ.